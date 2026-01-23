Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 16:32

Россиянина обвинили в покушении на бывшую жену общеопасным способом

СК: житель Липецка пытался отравить экс-супругу из-за раздела имущества

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Липецке 62-летнему местному жителю предъявлено обвинение в покушении на убийство бывшей супруги, сообщили в СУ СК России по Липецкой области. По версии следствия, фигурант пытался отравить женщину ртутью из-за имущественного спора.

Липецким МСО СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 62-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство бывшей супруги, совершенном общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), — говорится в сообщении.

В апреле 2024 года мужчина, работая вместе с бывшей женой в одной организации, воспользовался служебным доступом и разместил открытую ртуть в ее рабочем кабинете. Кроме того, опасное вещество было добавлено в продукты питания, в том числе в бананы.

Потерпевшая своевременно заметила ртуть в продуктах и обратилась в правоохранительные органы, что позволило предотвратить трагические последствия. В ходе осмотра служебного кабинета следователи обнаружили ртуть в различных местах, включая колпачок от маркера под подоконником, батарею отопления, монитор компьютера и фрукты. Все обнаруженные предметы были изъяты и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее сообщалось, что шесть человек обратились в приангарскую больницу на фоне отравления хлором на предприятии в Братске. Правоохранители организовали проверку по статье о нарушении правил охраны окружающей среды в ходе работ.

