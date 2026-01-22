Стали известны детали отравления хлором в Приангарье В Приангарье шесть человек обратились к медикам из-за отравления хлором

Шесть человек обратились в приангарскую больницу на фоне отравления хлором на предприятии в Братске, сообщили в пресс-службе Следственного комитета региона. Правоохранители проводят проверку по статье о нарушении правил охраны окружающей среды в ходе работ.

Организована процессуальная проверка по факту увеличения концентрации хлора на территории одного из предприятий в городе Братске, в результате чего за медицинской помощью обратились шесть работников, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее межрегиональная территориальная Госинспекция труда в Тюменской и Курганской областях приступила к проверке по факту гибели работника на промышленном предприятии в Шадринске. Трагедия произошла 19 января на площадке компании ООО «Дон». Согласно предварительной информации, при разборе кирпичной перегородки произошло обрушение части кладки.

До этого по факту гибели и травмирования двух рабочих в Химках возбудили уголовное дело. По версии следствия, мужчины находились на крыше пятиэтажного многоквартирного дома и выполняли работы по установке снегозадержателей.