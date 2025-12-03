«Легенда этого города»: экс-депутат жалуется на здоровье в колонии

«Легенда этого города»: экс-депутат жалуется на здоровье в колонии

Протеже бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, севший за заказное убийство прокурора Братска, жалуется на здоровье в застенках камеры. NEWS.ru рассказывает криминальную историю экс-депутата партии Виктора Загородникова.

На фоне ухудшения здоровья

Экс-депутат ЛДПР Виктор Загородников, осужденный за организацию заказного убийства прокурора Братска, жалуется на недомогания. Утром 3 декабря Telegram-канал SHOT писал, что 67-летний заключенный подал ходатайство об условно-досрочном освобождении.

На сегодняшний день Загородников отбыл 17 лет из назначенных 20. SHOT писал, что Загородников представил в суд все необходимые медицинские документы для рассмотрения вопроса об УДО.

Но позже издание Lenta.ru со ссылкой на свой источник опровергло это сообщение — Загородников не подавал ходатайство об УДО.

Убийство прокурора

Загородников был задержан в 2008 году по делу об убийстве прокурора Братска Александра Синицына, совершенном в 1999 году. Синицын, курировавший громкие расследования и боровшийся с местной преступностью, был застрелен у собственного дома.

Расследование показало, что заказ на его устранение за 1,5 млн рублей организовали ключевые фигуры братской организованной преступной группировки — среди них бывший начальник УВД Владимир Утвенко, депутат гордумы Вадим Моляков и сам Загородников. Всего по делу проходило более десяти человек, пятеро из которых уже отбывали наказание за другие преступления.

«Я — легенда этого города»

Загородников, по данным следствия, передавал киллеру фотографию жертвы с указанным на оборотной стороне адресом, писал портал «ВСП.ru». В банде у политика, по данным источника, была кличка Артист. В 90-х тот якобы крышевал коммерсантов и Центральный рынок Братска.

После, по данным «ВСП.ru», Загородников был назначен «смотрящим» в городе Усть-Илимске. Именно за экстравагантное поведение он получил свою кличку. В пример приводится история, которая якобы произошла в апреле 2006 года, когда Артист в кафе «Сказка» напал на молодого человека, избил его до потери сознания и помочился на него со словами: «Ты знаешь, кто я такой? Я — Витя Артист, легенда этого города!»

Вмешательство Жириновского не помогло

После ареста Загородникова лидер ЛДПР Владимир Жириновский пытался повлиять на ход дела, заявляя, что уголовное преследование носит политический характер и направлено на дискредитацию партии перед выборами.

Однако его вмешательство не изменило исхода: всех подсудимых признали виновными в убийстве и бандитизме.

Суд приговорил всех к длительным срокам заключения: Вадим Моляков получил 25 лет, Владимир Утвенко — 18 лет, а сам Загородников — 20 лет лишения свободы.

Читайте также:

Зарезали и унесли в подвал: в Кузбассе школьница и ее бойфренд убили мать

«Это ты борщик ела»: дед-педофил порвал детородный орган своей внучки

Мать покрывала садиста: отчим до смерти забил падчерицу скалкой