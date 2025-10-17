Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 16:35

Суд вынес приговор по делу об убийстве мэра Дзержинского в 2006 году

Суд приговорил Дмитрия Лукина к 10,5 года колонии за убийство мэра Доркина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший тренер футбольного клуба «Орбита» Дмитрий Лукин признан виновным в организации убийства мэра Дзержинского Виктора Доркина, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда. Московский областной суд приговорил его к 10,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Преступление было совершено в 2006 году, когда Доркин возвращался домой после прямого эфира на местном телеканале. Расследование этого дела продолжалось в течение года, после чего были осуждены непосредственные исполнители убийства.

Сам Лукин на протяжении 10 лет находился в федеральном и международном розыске. Его задержали только в мае 2016 года в аэропорту Внуково при попытке въезда в страну. По этому делу также осуждены исполнители преступления Сергей Булавин, Игорь Золотенков и Игорь Столяк.

Ранее представитель МВД Ирина Волк сообщила, что бывшего прихожанина христианских общин подозревают в организации заказного убийства двух пасторов. Мужчину задержали в Краснодарском крае в результате совместной операции полиции и ФСБ. Подозреваемый искал исполнителей для расправы над священнослужителями. За это он предлагал вознаграждение в размере 1 млн рублей.

Россия
суды
заказные убийства
криминал
