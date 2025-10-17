Бывший прихожанин предлагал 1 млн рублей за убийство пасторов Волк: в Краснодарском крае задержали заказчика убийства двух пасторов

Бывшего прихожанина христианских общин подозревают в организации заказного убийства двух пасторов, сообщила представитель МВД Ирина Волк. Мужчину задержали в Краснодарском крае в результате совместной операции полиции и ФСБ.

Правоохранители выяснили, что подозреваемый искал исполнителей для расправы над священнослужителями. За свое преступление он предлагал вознаграждение в размере 1 млн рублей.

Для его поимки силовики провели специальную операцию. Предполагаемый киллер получил от мужчины 30 тыс. рублей в качестве аванса. После этого оперативник инсценировал убийство одного из пасторов и направил заказчику соответствующие фотографии.

Вскоре подозреваемого задержали, и он полностью признался в содеянном. По предварительной информации, причиной преступления стало разочарование бывшего прихожанина в деятельности религиозных общин.

Ранее ФСБ предотвратила в Москве убийство офицера Минобороны, организованное украинскими спецслужбами совместно со сторонниками «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Были задержаны три россиянина, причастных к сокрытию следов преступления, и исполнитель теракта — выходец из Центральной Азии.