13 октября 2025 в 09:55

В Москве предотвратили теракт против офицера Минобороны

ФСБ предотвратила в Москве убийство офицера Минобороны по заданию Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

ФСБ предотвратила в Москве убийство офицера Минобороны при сотрудничестве спецслужб Украины и «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщили в Центре общественных связей. Были задержаны три россиянина, скрывших следы преступления, и исполнитель теракта — выходец из Центральной Азии.

Задержаны трое граждан России, причастных к сокрытию следов планировавшегося преступления, и выходец из стран Центральной Азии — исполнитель террористической акции, — говорится в сообщении.

Как отметили в ФСБ, украинские спецслужбы с помощью нескольких мессенджеров руководили действиями исполнителя теракта. Злоумышленник планировал совершить подрыв в одном из густонаселенных районов Москвы. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.

Ранее в Москве был задержан 24-летний гражданин России, подозреваемый в организации взрыва автомобиля военнослужащего в Наро-Фоминске. Как сообщили в ЦОС ФСБ, задержанный действовал как агент украинских спецслужб по инструкциям своего куратора. Первоначально ему было поручено собирать разведывательные данные об оборонных предприятиях Алтайского края, а затем совершить поджог автомобиля с символикой СВО.

