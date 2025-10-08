Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 11:08

ФСБ поймала подрывника машины военнослужащего

В Москве задержали агента украинских спецслужб за подрыв машины военнослужащего

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве сотрудники ФСБ и МВД задержали 24-летнего россиянина, который подорвал машину военнослужащего в подмосковном Наро-Фоминске, сообщили в ЦОС ФСБ. Агент украинских спецслужб действовал по заданию куратора.

На территории Московского региона пресечена диверсионно-террористическая деятельность агента украинских спецслужб — гражданина России 2001 года рождения, — говорится в сообщении.

По информации ФСБ, молодой человек связался с куратором в Telegram. Сначала тот велел ему собирать информацию об оборонных предприятиях Алтайского края, а после поджечь машину с символикой СВО. Следующим заданием стало создание самодельных взрывных устройств, одно из которых он спрятал в тайнике, а второе заложил под автомобиль военнослужащего в Наро-Фоминске.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 205 УК (Террористический акт). Максимальное наказание по ней — 20 лет колонии. Подрывника заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Наро-Фоминске подорвали автомобиль Subaru. Мощность подложенной в машину взрывчатки может составлять в тротиловом эквиваленте около 300 граммов. Взорванная машина могла принадлежать мужчине, который связан с военным или другим силовым ведомством.

