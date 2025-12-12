Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 16:27

УФСИН Владимирской области опровергло слухи о привилегированных отрядах

Елена Блиновская Елена Блиновская Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В исправительном учреждении во Владимирской области нет отрядов с привилегированными условиями содержания, сообщили в региональном управлении ФСИН. Так в ведомстве ответили на сообщения о том, что блогера Елену Блиновскую распределили в считающийся у заключенных привилегированным отряд, где у арестанток самая легкая работа.

УФСИН России по Владимирской области сообщает. Информация, появившаяся в сети Интернет 12.12.2025, о том, что в исправительном учреждении Владимирской области существуют отряды с привилегированными условиями содержания осужденных, не соответствует действительности, — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что Блиновскую направили в 10-й отряд женской ИК-1 во Владимирской области. Этот отряд считается среди осужденных привилегированным — там заключенные выполняют более легкую работу.

Криминалист Михаил Игнатов в беседе с NEWS.ru заявил, что приговоренной к 4,5 года лишения свободы Блиновской могут смягчить условия содержания во владимирской колонии. По его мнению, из-за ее медийности администрация учреждения будет обеспечивать безопасность и особый контроль. По мнению криминалиста, вокруг Блиновской не сформируется активного окружения из других заключенных. Он добавил, что для нее ключевой задачей станет выстраивание корректных отношений с руководством исправительного учреждения.

