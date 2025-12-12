Криминалист ответил, будут ли у Блиновской привилегии во владимирской ИК

У блогера Елены Блиновской, приговоренной к 4,5 года лишения свободы, могут быть смягчены условия содержания во владимирской колонии, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его мнению, из-за ее медийности администрация учреждения будет обеспечивать безопасность и особый контроль.

За Блиновской будет особый контроль, потому что все-таки она медийное лицо. Работники тюрьмы за ней будут досматривать и приглядывать, чтобы никто не обидел. Вполне вероятно, что к ней могут быть приставлены специальные люди, которые будут вести постоянное наблюдение. Думаю, что она вполне легко досидит свой срок с определенными привилегиями: ей могут облегчить условия свиданий и труда. Вполне вероятно, она просто будет сидеть и куковать, жить в свое удовольствие или работать в качестве библиотекаря или в теплом уютном месте перекладывать бумажки, вместо того чтобы, допустим, пахать на лесозаводе в столярном цеху или швеей, — пояснил Игнатов.

По мнению криминалиста, вокруг Блиновской не сформируется активного окружения из других заключенных. Он добавил, что для нее ключевой задачей станет выстраивание корректных отношений с руководством исправительного учреждения.

Никто из других заключенных с Блиновской контактировать не будет, потому что ей самой это не нужно: она хочет спокойно досидеть свой срок без лишней деятельности. Поэтому никакой коммуны вокруг себя блогер не соберет. Для нее первоначально важно будет выстроить правильные и хорошие отношения с руководством колонии, — подытожил Игнатов.

Ранее появилась информация, что Блиновскую направили в 10-й отряд женской ИК-1 во Владимирской области. Этот отряд считается среди осужденных привилегированным — там заключенные выполняют более легкую работу.