12 декабря 2025 в 10:23

Блиновская попала в «элитный» отряд колонии

Baza: Блиновская попала в 10-й отряд ИК-1 для привилегированных

Блогер Елена Блиновская Блогер Елена Блиновская Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Блогера Елену Блиновскую, приговоренную к 4,5 года колонии, направили в 10-й отряд женской ИК-1 во Владимирской области, передает Telegram-канал Baza. Как утверждает источник, этот отряд считается среди осужденных привилегированным — там заключенные выполняют самую легкую работу.

Ранее Московский арбитражный суд признал незаконной сделку по продаже автомобиля Porsche Cayenne между бизнесвумен Еленой Блиновской и ее водителем Алексеем Зеньковым. Суд обязал вернуть более 1,3 млн рублей в ее конкурсную массу, сообщает финансовый управляющий Мария Ознобихина. Сделку оспорили в рамках процедуры банкротства.

До этого брат Блиновской Александр Останин просит суд снять арест с его недвижимости. Финансовый управляющий блогера Мария Ознобихина утверждает, что реальной собственницей этих объектов является сама Блиновская.

Тем временем появилась информация, что задолженность блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) перед Федеральной налоговой службой увеличилась на 3 млн рублей. Теперь ее долг составляет 173 122 732 рубля.

