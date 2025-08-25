Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 17:32

Семейство лисят на Братской ГЭС освоилось рядом с людьми

Фото: Wolfram Steinberg/dpa/Global Look Press

Целое семейство лисят на территории Братской ГЭС привыкло к людям и перестало самостоятельно добывать пищу, передает Telegram-канал Babr Mash. Вместо отработки охотничьих навыков детеныши часто ищут еду на помойках и смело подходят к человеку в ожидании угощения.

На опубликованных кадрах видно, что животные уже полностью адаптировались к тому, что люди их подкармливают. Как указал источник, такое поведение вызывает тревогу: привыкнув к легкой добыче, лисята рискуют не пережить зиму. Без помощи человека они не смогут охотиться и станут уязвимыми.

Ранее в Москве сотрудники МЧС спасли двух котят, которые забрались под капот автомобиля Kia на Рублевском шоссе. Женщина, заметив животных, не смогла самостоятельно достать их и обратилась к спасателям. Она рассказала, что одного из малышей забрал пожарный, а другой остался у нее.

До этого в столице на шоссе Энтузиастов были замечены два лося. Животные спокойно постояли на проезжей части, а затем ушли на придорожный газон. Директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что подобное поведение обусловлено периодом гона. В это время животные испытывают сильное возбуждение, становятся менее осторожными и агрессивными.

лисы
Братск
ГЭС
подкормки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина устроил пожар в закусочной с гостями из-за майонеза
Организаторы заплыва с пропавшим россиянином дали первый комментарий о ЧП
«Человек справедливый»: известный криминалист о генпрокуроре Краснове
Психология чистоты: как техника помогает справляться с тревожностью
Маркаряна доставили в Таганский суд на заседание
В одной из европейских стран резко выступили против членства Украины в ЕС
Отключение Starlink на Украине связали с Трампом
Врачи спасли мужчину, которого придавило ковшом от экскаватора
Названа возможная причина пропажи российского пловца в Турции
Чистка кранов: как вернуть им новый вид?
«Роботы в постели не заменят»: Останина об идее Шаляпина отменить работу
Главарь крупнейшей банды киллеров может участвовать в СВО
Диетолог рассказала о неожиданной пользе рыбных консервов
Вирусолог объяснил, кому поможет вакцина от нового штамма COVID-19
Сотрудники ТЦК задержали депортированных из России украинцев
Сбросил 20 кг, пригласил домой близняшек: как живет Дибров после ухода жены
Твоя одежда — твой ритм: как одеваться под образ жизни, а не под дресс-код
Полиция Украины задержала «смотрящего за Измаилом»
Акции финского энергоконцерна передадут в Росимущество
Прохор Шаляпин прибыл в ГД с предложениями по роботам, работе и зарплате
Дальше
Самое популярное
Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.