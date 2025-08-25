Семейство лисят на Братской ГЭС освоилось рядом с людьми

Целое семейство лисят на территории Братской ГЭС привыкло к людям и перестало самостоятельно добывать пищу, передает Telegram-канал Babr Mash. Вместо отработки охотничьих навыков детеныши часто ищут еду на помойках и смело подходят к человеку в ожидании угощения.

На опубликованных кадрах видно, что животные уже полностью адаптировались к тому, что люди их подкармливают. Как указал источник, такое поведение вызывает тревогу: привыкнув к легкой добыче, лисята рискуют не пережить зиму. Без помощи человека они не смогут охотиться и станут уязвимыми.

Ранее в Москве сотрудники МЧС спасли двух котят, которые забрались под капот автомобиля Kia на Рублевском шоссе. Женщина, заметив животных, не смогла самостоятельно достать их и обратилась к спасателям. Она рассказала, что одного из малышей забрал пожарный, а другой остался у нее.

До этого в столице на шоссе Энтузиастов были замечены два лося. Животные спокойно постояли на проезжей части, а затем ушли на придорожный газон. Директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что подобное поведение обусловлено периодом гона. В это время животные испытывают сильное возбуждение, становятся менее осторожными и агрессивными.