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17 июля 2025 в 17:55

История с запиской девочки о домашнем насилии получила продолжение

В Братске девочка отказалась от слов об избиении со стороны родителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девочка из Иркутской области отказалась от слов об избиении, сообщает RT. В Братске продолжается разбирательство по делу о записке, в которой ребенок просил о помощи, сообщая о домашнем насилии.

Канал отмечает, что девочка, живущая этажом выше квартиры, где обнаружили бумажку, сначала подтвердила, что ее били, но позже отрицала это. Источник в правоохранительных органах рассказал эти подробности после беседы коллег с ребенком.

Записка, вероятно, попала на балкон соседей через открытое окно. Следственный комитет по Иркутской области призывает не торопиться с выводами, пока идет проверка. Специалисты-психологи продолжают беседовать с девочкой, а записку отправили на экспертизу для дальнейшего анализа.

Ранее жителя Ноябрьска арестовали за угрозу убийством и истязание малолетнего. Следователи утверждают, что мужчина систематически избивал свою дочь, а жене угрожал расправой.

В Тверской области водитель маршрутного автобуса обвинил школьницу в отказе оплатить проезд и избил ее. После содеянного взрослый выгнал 14-летнюю девочку на обочину.

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