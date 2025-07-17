История с запиской девочки о домашнем насилии получила продолжение В Братске девочка отказалась от слов об избиении со стороны родителей

Девочка из Иркутской области отказалась от слов об избиении, сообщает RT. В Братске продолжается разбирательство по делу о записке, в которой ребенок просил о помощи, сообщая о домашнем насилии.

Канал отмечает, что девочка, живущая этажом выше квартиры, где обнаружили бумажку, сначала подтвердила, что ее били, но позже отрицала это. Источник в правоохранительных органах рассказал эти подробности после беседы коллег с ребенком.

Записка, вероятно, попала на балкон соседей через открытое окно. Следственный комитет по Иркутской области призывает не торопиться с выводами, пока идет проверка. Специалисты-психологи продолжают беседовать с девочкой, а записку отправили на экспертизу для дальнейшего анализа.

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