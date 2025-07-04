Мужчину из ЯНАО арестовали за истязание дочери и угрозы супруге

В Ноябрьске суд арестовал местного жителя, которому предъявили обвинения в угрозе убийством и истязании малолетнего, пишет «Ямал-Медиа» со ссылкой на управление Следственного комитета по ЯНАО. Следствие считает, что мужчина систематически избивал свою дочь и угрожал супруге расправой.

Мужчина демонстрировал нож и угрожал убийством жене. Кроме того, он систематически избивал свою малолетнюю дочь, создавая тем самым психотравмирующие ситуации. Обвиняемый был арестован по ходатайству следствия.

Ранее в Павлодаре воспитательницу детского сада № 116 поймали за избиением детей. Инцидент вскрылся после того, как родители обратились в учреждение с просьбой просмотреть записи камер видеонаблюдения. Поводом стали жалобы на одного из воспитанников, однако при проверке выяснилось, что жестоко обращалась с детьми именно воспитательница.