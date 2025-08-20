Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 18:37

Пара лосей перекрыла столичное шоссе Энтузиастов

Два лося вышли погулять на шоссе Энтузиастов в Москве

Фото: P.Henry/http://imagebroker.com/search/Global Look Press

В Москве на шоссе Энтузиастов были замечены два лося, видео опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком». Животные спокойно стояли на проезжей части, а затем ушли на придорожный газон.

Некоторые пользователи оставили забавные комментарии под видео. Лосей в том числе назвали энтузиастами, сделав отсылку к названию шоссе.

Лосики, видимо, решили какой-нибудь торговый центр посетить. Ну не удалось и не надо, — написали пользователи.

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова ранее сообщила, что подобное поведение лосей обусловлено периодом гона. В это время животные испытывают сильное возбуждение, становятся менее осторожными и могут проявлять агрессию. Лоси могут проникать в жилые зоны, парки и выходить на дороги. Водителям рекомендуется быть внимательными на дорогах и избегать контактов с лосями при встрече.

Ранее в Выборге взрослая лосиха вышла в город и прорвалась на территорию футбольной площадки. Животное скончалось в конвульсиях под окнами жилого дома. Комитет по охране объектов животного мира Ленинградской области подтвердил, что труп животного будет утилизирован.

Москва
лоси
животные
происшествия
