Петербургские лоси начали сбрасывать рога

Лоси в Ленинградской области начали сбрасывать рога после гона, сообщает Мойка 78 со ссылкой на телеграм-канал «Каждой твари по паре» биолога Павла Глазкова. Эксперт отметил, что к концу весны животные снова начнут отращивать рога.

Ранее рога для лосей были важны для борьбы с соперниками и привлечения внимания самок, — рассказал Глазков.

Взрослые лоси часто начинают сбрасывать рога в октябре–ноябре, а более молодые особи могут ходить с «короной» даже до февраля. Биолог рассказал, что такой цикл по выращиванию и сбросу рогов происходит ежегодно.

Ранее сообщалось, что на самом южном острове России — Фуругельма в Приморье — заметили редкого водяного оленя. Самца копытного зафиксировала фотоловушка на территории Дальневосточного морского заповедника.