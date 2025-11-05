Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 19:00

Скандальную «Большую глину» показали после переезда на новое место

В Москве завершили монтаж «Большой глины» на Ленинском проспекте

Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru

Скандально известную скульптуру «Большая глина № 4» сфотографировали на Ленинском проспекте в Москве, передает Telegram-канал «Москвач». Отмечается, что в Ломоносовский район она окончательно «переехала» с Болотной набережной в районе здания «ГЭС-2».

Скульптуру Урса Фишера завершили монтировать на новом месте. После местные жители опубликовали фото композиции.

Скульптура швейцарского художника «Большая глина № 4» появилась на Болотной набережной в Москве перед Домом культуры «ГЭС-2» в 2021 году. Она представляет собой 12-метровое изображение кусков глины с отпечатками пальцев автора. Изваяние вызвало неоднозначную реакцию россиян. До этого аналогичная скульптура размещалась в Нью-Йорке и Флоренции, жители которых также негативно отреагировали на нее. Композицию демонтировали на старом месте в июле 2025 года.

Скандальную скульптуру на Болотной набережной заменила новая композиция — «Садовая лопатка». Художник Константин Мирошник раскритиковал свежий монумент, отметив, что тот является вторичным подражанием западному искусству,

Москва
скульптуры
ГЭС
монтаж
