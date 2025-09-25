Скандальной «Большой глине» нашли новое место в Москве: где ее установили

Скандальной скульптуре Урса Фишера «Большая глина № 4» нашли новое место в Москве. Где ее установили, почему ее не любят россияне?

Куда перенесли скульптуру «Большая глина № 4»

Скульптура швейцарского художника «Большая глина № 4» появилась на Болотной набережной в Москве перед Домом культуры «ГЭС-2» в 2021 году. Она представляет собой 12-метровое изображение кусков глины с отпечатками пальцев автора. Изваяние вызвало неоднозначную реакцию россиян. До этого аналогичная скульптура размещалась в Нью-Йорке и Флоренции, жители которых также негативно отреагировали на нее.

28 июля этого года «Большую глину» демонтировали. Сообщалось, что на месте скульптуры появится новый арт-объект. Его установка пройдет в рамках запланированной ротации произведений искусства в городской среде и развития территории, прилегающей к «ГЭС-2».

А «Большой глине» нашли новое место. Скульптуру увезли на задний двор офиса компании НОВАТЭК на Ленинском проспекте в Москве. Установка изваяния ведется с использованием подъемных кранов, передает РИА Новости.

«Перемещение логично — НОВАТЭК принадлежит Леониду Михельсону, основателю фонда V-A-C и „ГЭС-2“», — отметила искусствовед Софья Багдасарова.

«От говна нас не избавили», — возмутились россияне, которые изначально были недовольны установкой скульптуры на Болотной набережной и сравнивали ее с фекалиями.

«Большая глина № 4» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему россиянам не понравилась «Большая глина № 4»?

Появление скульптуры в Москве вызвало общественный резонанс. Мэр Москвы Сергей Собянин тогда говорил, что ее установка привлечет внимание к реконструированному зданию «ГЭС-2», однако выражал беспокойство, что ассоциации у москвичей «будут разные».

Художник Никас Сафронов сказал NEWS.ru, что россияне не поняли размещения западной скульптуры в столице.

«„Глина“ стояла, и относились к ней негативно. Когда ее стали разбирать, все выдохнули и сказали: „Слава богу!“ Это понятно и даже правильно. Это общественное мнение, его нужно слушать, к нему нужно прислушиваться. Это интересный, хороший эксперимент, который, наверное, был слишком нарочито установлен без каких-либо согласований. Искусство, не связанное с ценностями, не разделяющее интересы, взгляды и мировоззрение наших сограждан, не может нарочито быть установлено в центре столицы», — высказался Сафронов.

Врач и телеведущий Александр Мясников предлагал убрать скульптуру с набережной и поместить ее в музей. Он пояснил, что большинство жителей столицы «Большая глина» раздражает, поскольку они видят в ней «субстанцию на букву „г“». В музей же на нее будут приходить посмотреть «истинные ценители прекрасного».

