Сафронов объяснил, почему россияне невзлюбили скульптуру на Болотной

Арт-объект «Большая глина № 4» швейцарского скульптора Урса Фишера на Болотной набережной в Москве чужд сознанию россиян, заявил NEWS.ru народный художник РФ Никас Сафронов. По его словам, россияне привыкли к классическому искусству, а современное непривычно восприятию.

«Большая глина» — качественное произведение современного искусства, которое чуждо нашему сознанию. Проблема не столько в данной скульптуре, сколько в современном искусстве, потому что оно привнесено из того мира, где образовалось как новая форма культуры. У нас культура и вкус к восприятию изобразительного искусства или малых архитектурных форм основаны на очень сильной школе классических мастеров — начиная от реалистов и заканчивая Малевичем и Кандинским. Но для нашего восприятия классическая живопись, как и классическая скульптура, более понятна, — сказал Сафронов.

Он уточнил, что современное искусство требует объяснения, без которого непонятно прохожему на набережной или посетителю музея. По словам художника, люди хотят получать впечатления и эмоции, которые дарят традиционные формы.

Возьмите любую скульптуру [Сергея] Рукавишникова или [Зураба] Церетели и посмотрите на детали. Конечно, для восприятия любого человека это сразу очевидно — это произведение искусства. Это классическая скульптура. Это не может повторить любой человек, — добавил Сафронов.

Ранее стало известно, что рабочие демонтируют знаменитый арт-объект «Большая глина № 4». Двенадцатиметровая скульптура копирует кусочек глины, размятый в руке Фишера.