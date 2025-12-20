Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 13:31

Оператор БПЛА Царек в одиночку взял в плен троих бойцов ВСУ

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Оператор беспилотных летательных аппаратов с позывным Царек взял в плен сразу троих военнослужащих Вооруженных сил Украины, написал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Симонов. По его словам, для этого бойцу хватило одного дрона. Украинские солдаты показали жестами, что они сдаются.

Взял в плен троих вээсушников одним дроном. Оператор с позывным Царек отработал «сбросом» по выявленной позиции противника. После этого из норы выползли три вээсушника и показали жестами, что они сдаются, — говорится в сообщении.

Как уточнил военкор, один из пленных был ранен в ногу. Все трое солдат были сопровождены с воздуха до российских позиций, после чего переданы пехоте.

Ранее появилась информация, что военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады Вооруженных сил Украины оставили передовые позиции. По данным источника, все солдаты сбежали с поля боя. При этом не уточняется, на каком направлении это произошло.

ВС РФ
СВО
БПЛА
беспилотники
дроны
ВСУ
пленные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка с сообщниками по хитрой схеме украла 241 млн рублей
«Просто болезнь победила»: названа причина смерти Лобоцкого
Актриса Рудова раскрыла свои критерии к избраннику
Полиция заинтересовалась подростками из Карачаево-Черкесии после драки
Что известно о последних днях жизни и причине смерти Анатолия Лобоцкого
«Даже не здоровается»: биатлонистка высказалась о поведении коллеги
«Это подло»: Райдос обвинила коллег по «Битве сильнейших» в сговоре
Британец спел 684 рождественских хита и установил мировой рекорд
Оператор БПЛА Царек в одиночку взял в плен троих бойцов ВСУ
Названы музыканты, которые получат Grammy за вклад в музыку
Скончался снимавшийся в «Молодежке» народный артист России
Романтическое путешествие на чужой машине закончилось уголовным делом
«Решил компенсировать»: боец ВСУ о насилии над жительницей Курской области
«Тарантул» на базе ИИ помог уничтожить группу украинских солдат в ДНР
Россия приравняла Швейцарию к другим странам коллективного Запада
Удар по позициям в Димитрове попал на видео
«Докторская», прощай! Готовим оливье с копченой колбасой — так вкуснее
В Европе забили тревогу из-за выдачи огромного кредита Украине
Стал известен список украинцев, включенных в обвинительные списки ГП РФ
Стало известно, какое западное оружие применили ВСУ при обстреле Горловки
Дальше
Самое популярное
Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми
Общество

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми

Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт
Общество

Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.