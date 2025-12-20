Оператор БПЛА Царек в одиночку взял в плен троих бойцов ВСУ

Оператор беспилотных летательных аппаратов с позывным Царек взял в плен сразу троих военнослужащих Вооруженных сил Украины, написал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Симонов. По его словам, для этого бойцу хватило одного дрона. Украинские солдаты показали жестами, что они сдаются.

Взял в плен троих вээсушников одним дроном. Оператор с позывным Царек отработал «сбросом» по выявленной позиции противника. После этого из норы выползли три вээсушника и показали жестами, что они сдаются, — говорится в сообщении.

Как уточнил военкор, один из пленных был ранен в ногу. Все трое солдат были сопровождены с воздуха до российских позиций, после чего переданы пехоте.

Ранее появилась информация, что военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады Вооруженных сил Украины оставили передовые позиции. По данным источника, все солдаты сбежали с поля боя. При этом не уточняется, на каком направлении это произошло.