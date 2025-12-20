Захарова призналась, что следит за судьбой пекарни «Машенька»

Представитель МИД России Мария Захарова написала в Telegram-канале, что следит за пекарней «Машенька» из Красково, которая стала известна благодаря прямой линии президента России Владимира Путина. Дипломат рассказала, что в Красково родился ее папа.

По понятным причинам слежу за судьбой пекарни «Машенька». Тут в Красково родился мой папа, а в Малаховке жили бабушка и дедушка. Тут живут Машеньки, — написала Захарова.

До этого президент России Владимир Путин получил целую корзину с выпечкой из пекарни «Машенька». Таким образом владелец заведения Денис Максимов выполнил свое обещание, сделанное в ходе большой пресс-конференции и прямой линии главы государства.

Во время прямого эфира владелец пекарни «Машенька» задал вопрос о патентной системе налогообложения. В ответ Путин пообещал проработать данную тему и попросил угостить его пирожками. Пекарь пообещал, что отправит пирожки по классическим русским рецептам — с капустой, луком, вишней и клубникой.

Максимов также показал, как выглядит каравай для Путина. Он отметил, что сдоба предназначена для встречи дорогих гостей. Как отметила повар Гуля, в состав каравая из пекарни входят молоко, сливочное масло, дрожжи, яйца и соль.