19 марта 2026 в 11:00

Беру муку и дрожжи — через час на столе жаворонки, которые пахнут весной и детством.

Пекутся они к встрече весны — маленькие румяные птички с глазами-изюминками. Этот старинный обряд оживает на вашей кухне: из простого дрожжевого теста получаются трогательные жаворонки, которые не только радуют глаз, но и наполняют дом уютом. Готовить их совсем не сложно, а результат всегда вызывает улыбку. Булочки получаются очень мягкими, воздушными, с тонкой румяной корочкой, а внутри — нежная, слегка сладковатая мякоть с ванильным ароматом. Изюминки-глазки делают каждую птичку особенной, живой.

Для теста возьмите: 500 г муки, 200 мл теплой воды, 30 г свежих дрожжей (или 10 г сухих), 3 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, 50 мл растительного масла. Для украшения потребуется изюм и крепкий сладкий чай для смазки. Сначала в воде разведите дрожжи и сахар, добавьте половину муки, перемешайте и оставьте опару на полчаса в тепле. Затем введите соль, масло, остальную муку и тщательно вымесите тесто. Дайте ему подойти в течение часа. Раскатайте тесто в жгуты, сформируйте из них узелки, придавая форму птичек, вставьте глазки-изюм. Оставьте на противне на 20 минут, смажьте чаем и выпекайте при 190°С около 20–25 минут до золотистого цвета.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Забудьте о хлебе или манке: одесский секрет котлет из хека. Раскрываю неожиданного союзника нежности
Кефир, яйца и мука — вот и все, что нужно для сытного завтрака. Ленивые лепешки-пятиминутки готовы
Быстрые сырники: вкусные, красивые, не распадаются и готовы за 15 минут
Лучшее, что можно приготовить из яблок по-быстрому: домашние ароматные булочки из слоеного теста
рецепты
булочки
весна
завтраки
выпечка
пончики
пирожки
Мария Левицкая
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
