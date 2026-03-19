Беру муку и дрожжи — через час на столе жаворонки, которые пахнут весной и детством.

Пекутся они к встрече весны — маленькие румяные птички с глазами-изюминками. Этот старинный обряд оживает на вашей кухне: из простого дрожжевого теста получаются трогательные жаворонки, которые не только радуют глаз, но и наполняют дом уютом. Готовить их совсем не сложно, а результат всегда вызывает улыбку. Булочки получаются очень мягкими, воздушными, с тонкой румяной корочкой, а внутри — нежная, слегка сладковатая мякоть с ванильным ароматом. Изюминки-глазки делают каждую птичку особенной, живой.

Для теста возьмите: 500 г муки, 200 мл теплой воды, 30 г свежих дрожжей (или 10 г сухих), 3 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, 50 мл растительного масла. Для украшения потребуется изюм и крепкий сладкий чай для смазки. Сначала в воде разведите дрожжи и сахар, добавьте половину муки, перемешайте и оставьте опару на полчаса в тепле. Затем введите соль, масло, остальную муку и тщательно вымесите тесто. Дайте ему подойти в течение часа. Раскатайте тесто в жгуты, сформируйте из них узелки, придавая форму птичек, вставьте глазки-изюм. Оставьте на противне на 20 минут, смажьте чаем и выпекайте при 190°С около 20–25 минут до золотистого цвета.

