20 декабря 2025 в 15:00

Путину вручили целую корзину с выпечкой из пекарни «Машенька»

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин получил целую корзину с выпечкой из пекарни «Машенька», находящейся в подмосковных Люберцах, сообщили в пресс-службе Кремля. Таким образом владелец заведения Денис Максимов выполнил свое обещание, сделанное в ходе большой пресс-конференции и прямой линии главы государства.

Представители Кремля отметили, что Путин получил хлеб, пирожки и другую выпечку. Российский лидер попробовал свежую выпечку с чаем. Президенту понравилась продукция пекарни.

Во время прямого эфира владелец пекарни «Машенька» задал вопрос о патентной системе налогообложения. В ответ Путин пообещал проработать данную тему и попросил угостить его пирожками. Пекарь пообещал, что отправит пирожки по классическим русским рецептам — с капустой, луком, вишней и клубникой.

Максимов также показал, как выглядит каравай для Путина. Он отметил, что сдоба предназначена для встречи дорогих гостей. Как отметила повар Гуля, в состав каравая из пекарни входят молоко, сливочное масло, дрожжи, яйца и соль.

