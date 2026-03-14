Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 марта 2026 в 00:28

Пачка творога, яйцо и немного варенья — смешиваю и запекаю: на выходе — воздушный пирог-косичка

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это невероятно простой и эффектный десерт, который готовится из минимума ингредиентов. Пачка творога, яйцо и немного варенья — смешиваю и запекаю, на выходе — воздушный пирог-косичка!

Нежное, слегка влажное творожное тесто с ванилью и сладкая, ароматная прослойка варенья создают идеальное сочетание. А красивая форма в виде косички делает пирог настоящим украшением стола.

Для приготовления понадобится: 200 г творога, 1 яйцо, 3–4 ст. л. сахара, 100 г сливочного масла (растопленного), 1,5 стакана муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, 4–5 ст. л. любого густого варенья (без сиропа).

Рецепт: творог разомните вилкой, добавьте яйцо, сахар, растопленное масло и соль, перемешайте. Добавьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое, эластичное тесто. Раскатайте тесто в прямоугольный пласт толщиной 0,5 см. Смажьте поверхность вареньем. Сверните тесто в плотный рулет. Ножом разрежьте рулет вдоль, не доходя до конца. Заплетите две половинки в косичку, перекладывая их друг через друга. Выложите косичку на противень. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 30–35 минут до золотистого цвета.

Ранее стало известно, как приготовить насыпной яблочный пирог «Три стакана».

Проверено редакцией
пироги
рецепты
творог
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
Пачка творога, яйцо и немного варенья — смешиваю и запекаю: на выходе — воздушный пирог-косичка Это невероятно простой и эффектный десерт, который готовится из минимума ингредиентов. Пачка творога, яйцо и немного варенья — смешиваю и запекаю, на выходе — воздушный пирог-косичка!
200 г творога
1 яйцо
3-4 ст. л. сахара
100 г сливочного масла (растопленного)
1,5 стакана муки
1 ч. л. разрыхлителя
щепотка соли
4-5 ст. л. любого густого варенья (без сиропа)
>
Творог разомните вилкой, добавьте яйцо, сахар, растопленное масло и соль, перемешайте. Добавьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое, эластичное тесто.
Раскатайте тесто в прямоугольный пласт толщиной 0,5 см. Смажьте поверхность вареньем. Сверните тесто в плотный рулет.
Ножом разрежьте рулет вдоль, не доходя до конца. Заплетите две половинки в косичку, перекладывая их друг через друга. Выложите косичку на противень.
Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 30-35 минут до золотистого цвета.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
КСИР раскрыл цели 10 мощных ракетных ударов в Израиле
Росавиация сообщила о закрытии краснодарского аэропорта
Лишний вес, браки с Николаевым и Тарзаном, Зеленский: как живет Королева
В США раскрыли цели Трампа по поводу России
В Румынии прокомментировали объединение с Молдавией
Идеал или бомба-канцероген: нутрициолог ответила на все вопросы об индейке
Арагчи высказался о поддержке Европы войны против Ирана
«Секта сатанистов»: Алаудинов об Эпштейне, Пугачевой и «полках смерти» ВСУ
Суд в Армении продлил арест российскому бизнесмену Карапетяну
Генерал Попов раскрыл неожиданную версию крушения заправщика США
Иран высказался о запуске ракет в сторону Турции
Женщина убила 19-летнюю дочь и попыталась обвинить ее парня
«Где петухи поют?»: Слава раскритиковала бар Лепса
«Гравитация берет свое»: Поризкова показала свое тело в кружевном белье
«Шарик лопнул»: Мирошник высказался о пиаре Зеленского после слов Трампа
Украинский водолаз пошел за рыбой для начальства и умер
В Подмосковье установили подростка, подозреваемого в поджоге заправок
Слова Трампа разрушили стратегию Зеленского
Мирный житель погиб при ударе беспилотника под Белгородом
Алаудинов предположил, зачем Германия и Великобритания усиливают свои армии
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.