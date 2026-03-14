Это невероятно простой и эффектный десерт, который готовится из минимума ингредиентов. Пачка творога, яйцо и немного варенья — смешиваю и запекаю, на выходе — воздушный пирог-косичка!

Нежное, слегка влажное творожное тесто с ванилью и сладкая, ароматная прослойка варенья создают идеальное сочетание. А красивая форма в виде косички делает пирог настоящим украшением стола.

Для приготовления понадобится: 200 г творога, 1 яйцо, 3–4 ст. л. сахара, 100 г сливочного масла (растопленного), 1,5 стакана муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, 4–5 ст. л. любого густого варенья (без сиропа).

Рецепт: творог разомните вилкой, добавьте яйцо, сахар, растопленное масло и соль, перемешайте. Добавьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое, эластичное тесто. Раскатайте тесто в прямоугольный пласт толщиной 0,5 см. Смажьте поверхность вареньем. Сверните тесто в плотный рулет. Ножом разрежьте рулет вдоль, не доходя до конца. Заплетите две половинки в косичку, перекладывая их друг через друга. Выложите косичку на противень. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 30–35 минут до золотистого цвета.

Ранее стало известно, как приготовить насыпной яблочный пирог «Три стакана».