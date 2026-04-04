Взбиваю творог с кокосовой стружкой — и в пасочницу на ночь: наутро готова пасха со вкусом знаменитых конфет

Творожная пасха с кокосовой стружкой — это нежный десерт, который по вкусу напоминает знаменитые конфеты или кокосовые батончики.

Сливочный творог, воздушный крем и нежный кокосовый аромат создают идеальное сочетание, которое тает во рту. Такая пасха станет настоящим украшением праздничного стола.

Ингредиенты

Вам понадобится: 500 г творога (лучше 9%), 200 г сливочного масла, 150 г сахарной пудры, 100 г кокосовой стружки, ванилин, щепотка соли.

Как приготовить

Творог взбейте блендером до пастообразного состояния. Сливочное масло комнатной температуры взбейте с сахарной пудрой до пышности. Добавьте ванилин, соль. Соедините творог с масляной смесью, добавьте кокосовую стружку (оставьте немного для украшения) и тщательно взбейте. Выложите массу в пасочницу, застеленную влажной марлей, плотно утрамбуйте, заверните края марли. Поставьте под гнет в холодильник на ночь. На утро готовую пасху переверните на блюдо, украсьте оставшейся кокосовой стружкой и миндальными лепестками.

