Без муки, бананы и творог: запеканка круче, чем сан-себастьян — нежная, как чизкейк

Беру бананы и творог, пробиваю в блендере, добавляю яйца и сметану — и отправляю в духовку. Никакой сложной техники, а на выходе получается десерт, который легко перепутать с чизкейком.

Получается обалденная вкуснятина: плотная, но при этом нежная запеканка с кремовой текстурой и лёгким банановым ароматом.

Серединка мягкая, почти как у чизкейка, а после холодильника она становится ещё более насыщенной и держит форму идеально — режется ровными красивыми кусочками.

Ингредиенты: бананы — 3 шт., творог — 300 г, сахар — 120–150 г, соль — щепотка, яйца — 3 шт., сметана — 160 г, немного ванили — по желанию.

Бананы с творогом пробиваю до гладкости, добавляю сахар и соль, затем по одному ввожу яйца, каждый раз перемешивая. Вмешиваю сметану и довожу массу до однородной, кремовой консистенции.

Переливаю в форму и выпекаю при 150°C около 1 часа–1 часа 10 минут. Даю полностью остыть, затем убираю в холодильник на несколько часов или на ночь — так текстура становится идеальной.

