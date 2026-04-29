Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 13:20

Без муки, бананы и творог: запеканка круче, чем сан-себастьян — нежная, как чизкейк

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру бананы и творог, пробиваю в блендере, добавляю яйца и сметану — и отправляю в духовку. Никакой сложной техники, а на выходе получается десерт, который легко перепутать с чизкейком.

Получается обалденная вкуснятина: плотная, но при этом нежная запеканка с кремовой текстурой и лёгким банановым ароматом.

Серединка мягкая, почти как у чизкейка, а после холодильника она становится ещё более насыщенной и держит форму идеально — режется ровными красивыми кусочками.

Ингредиенты: бананы — 3 шт., творог — 300 г, сахар — 120–150 г, соль — щепотка, яйца — 3 шт., сметана — 160 г, немного ванили — по желанию.

Бананы с творогом пробиваю до гладкости, добавляю сахар и соль, затем по одному ввожу яйца, каждый раз перемешивая. Вмешиваю сметану и довожу массу до однородной, кремовой консистенции.

Переливаю в форму и выпекаю при 150°C около 1 часа–1 часа 10 минут. Даю полностью остыть, затем убираю в холодильник на несколько часов или на ночь — так текстура становится идеальной.

Ранее мы делились рецептом салата «Лисий хвост». Очень вкусное сочетание — на праздник или вкусный ужин.

Проверено редакцией
Читайте также
Разминаю творог и зелень — через 20 минут мальфатти готовы, нежнее вареников и ароматнее галушек
Общество
Разминаю творог и зелень — через 20 минут мальфатти готовы, нежнее вареников и ароматнее галушек
400 г творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «спиральки»: воздушные, слоистые, с зеленью и чесноком, ароматнее хачапури
Общество
400 г творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «спиральки»: воздушные, слоистые, с зеленью и чесноком, ароматнее хачапури
Банан в деле: 3 десерта за 15 минут — вафли, ПП-мусс с какао, оладьи
Семья и жизнь
Банан в деле: 3 десерта за 15 минут — вафли, ПП-мусс с какао, оладьи
Слойки-трубочки с бананом — новый хит для занятых хозяек: быстро, вкусно, красиво
Общество
Слойки-трубочки с бананом — новый хит для занятых хозяек: быстро, вкусно, красиво
Готовим мясную запеканку: топ-3 рецепта на любой вкус
Семья и жизнь
Готовим мясную запеканку: топ-3 рецепта на любой вкус
творог
бананы
запеканки
простой рецепт
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
СК раскрыл причину смертельного пожара на севере Москвы
Зеленский от имени украинцев поблагодарил британского короля
Названы гонорары Меладзе и Галкина за выступление на свадьбе украинцев
За бывшую начальницу из сети наркологических клиник взялись с новой силой
ВСУ пытались атаковать Брянскую область с помощью четырех БПЛА
Российских боксеров допустили к мировым турнирам
Экономист ответил, какой уникальный ресурс есть в России
Стало известно, какой масштаб могут набрать протесты украинцев против ТЦК
Экс-главу отдела торгов МНПЦ наркологии арестовали по новому делу
Актриса Хилькевич поделилась секретом своей худобы
Появились новые подробности в деле о смертельном пожаре на стройке в Москве
Врач назвала доступные продукты, повышающие настроение
Как выбрать текстиль, который не надоедает
В МЧС раскрыли ситуацию с энергоснабжением после паводка в Дагестане
Захарова анонсировала участие Лаврова в саммите БРИКС в Нью-Дели
Кинолог ответила, решит ли маркировка проблему с бродячими собаками
Сбербанк ухудшил прогнозы по ВВП и инфляции на 2026 год
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 50 БПЛА
Девелопер ответила, что может представлять опасность для аллергиков в офисе
Россиянам объяснили, зачем вступать в садоводческие товарищества
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Общество

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.