29 апреля 2026 в 22:49

Венгрия и Еврокомиссия договорятся о получении средств ЕС

Мадьяр заявил о соглашении с Еврокомиссией по деньгам Венгрии после 25 мая

Венгрия и Еврокомиссия планируют заключить соглашение после 25 мая, чтобы Будапешт получил заблокированные денежные средства из бюджета и спецфондов ЕС, заявил лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр, который вскоре станет премьером. Эти деньги были ограничены Брюсселем.

Мадьяр встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 29 апреля, о чем и сообщил в своих соцсетях. Он оценил консультацию как «конструктивную и продуктивную», а также написал о результатах встречи.

Мы договорились, что я вернусь в Брюссель в качестве премьер-министра Венгрии на неделе, начинающейся 25 мая, и мы как можно скорее заключим политическое соглашение, необходимое для того, чтобы Венгрия и венгры получили триллионы форинтов из фондов ЕС, на которые они имеют право, — написал Мадьяр.

Он заявил, что денежные средства Евросоюза поступят в Венгрию уже скоро. Однако нужно решить вопрос о финансировании из Фонда восстановления после пандемии. Эти средства, как отметил Мадьяр, необходимо получить до 31 августа, иначе транш в несколько миллиардов евро будет списан.

Ранее Мадьяр написал, что его партия не поддержит кандидатуру действующего министра иностранных дел Петера Сийярто на должность вице-спикера парламента от партии «Фидес». Он считает необходимым выдвинуть новую кандидатуру.

Венгрия и Еврокомиссия договорятся о получении средств ЕС
