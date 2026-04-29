Очевидцы сообщили, что над Липецком прогремела серия мощных взрывов

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Липецке прогремела серия мощных взрывов. Как пишет канал, системы ПВО отражают атаку вражеских беспилотников. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

Согласно SHOT, жители слышали две волны взрывов и вспышек в разных районах города. По информации канала, люди массово жаловались на громкий гул моторов.

Ранее в Волгоградской области в результате ночной атаки беспилотников один человек пострадал, сообщил глава региона Андрей Бочаров. Инцидент произошел в Алексеевском районе, где зафиксированы повреждения жилого дома.

До этого украинская армия атаковала автобус в Белгородской области, погибли три человека, написал глава региона Вячеслав Гладков. Также ранения получили восемь мирных жителей, которых доставили в Шебекинскую ЦРБ. Два человека находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, беспилотник Вооруженных сил Украины упал в Казахстане неподалеку от границы с Орском Оренбургской области, которую попытались атаковать ВСУ. По предварительным данным, дрон рухнул рядом с селом Алимбетовка. Местные жители жаловались на грохот от падения беспилотника.