29 апреля 2026 в 23:57

Очевидцы сообщили, что над Липецком прогремела серия мощных взрывов

SHOT: над Липецком прогремела серия взрывов, ПВО сбивает вражеские беспилотники

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Липецке прогремела серия мощных взрывов. Как пишет канал, системы ПВО отражают атаку вражеских беспилотников. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

Согласно SHOT, жители слышали две волны взрывов и вспышек в разных районах города. По информации канала, люди массово жаловались на громкий гул моторов.

Ранее в Волгоградской области в результате ночной атаки беспилотников один человек пострадал, сообщил глава региона Андрей Бочаров. Инцидент произошел в Алексеевском районе, где зафиксированы повреждения жилого дома.

До этого украинская армия атаковала автобус в Белгородской области, погибли три человека, написал глава региона Вячеслав Гладков. Также ранения получили восемь мирных жителей, которых доставили в Шебекинскую ЦРБ. Два человека находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, беспилотник Вооруженных сил Украины упал в Казахстане неподалеку от границы с Орском Оренбургской области, которую попытались атаковать ВСУ. По предварительным данным, дрон рухнул рядом с селом Алимбетовка. Местные жители жаловались на грохот от падения беспилотника.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп заявил об изменениях в размещении войск США в Германии
Трамп похоронит НАТО: конфликт с Испанией станет началом конца
Очевидцы сообщили о взрывах в Дзержинске
Макгрегор усомнился в эффективности помощи ЕС для Украины
«Я главный Козел страны». Киркоров о браке с Пугачевой, Галкине, Баскове
В России объявили сокращенный рабочий день
В Росатоме подтвердили продолжение проекта АЭС «Бушер»
В России вступил в силу ГОСТ на маникюр
Суд изъял у экс-замглавы Минтранса Семенова активы на 6 млрд рублей
Раскрыты подробности о тайной дочери Пиманова и Погодиной
Путин подтвердил готовность России к сотрудничеству в рамках ДНЯО
Спасаемся от простатита: элементарные, но работающие советы врачей
Блестящие пиджаки, прически, пластика: как менялся образ Киркорова — фото
Пугачева, развод, пластика: как Киркоров изменился за 41 год на сцене
Очевидцы сообщили, что над Липецком прогремела серия мощных взрывов
Один человек ранен при атаке ВСУ на Волгоградскую область
Авианосец США «Джеральд Форд» покинет Ближний Восток
В Госдуме оценили разговор Путина и Трампа
Путин обсудил с Кадыровым ликвидацию последствий наводнений в регионе
Трое мужчин пострадали при ударах беспилотников в Белгородской области
Дальше
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю
Общество

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю

