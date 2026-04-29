«Истинное удовольствие»: Мамаев о матче ПСЖ — «Бавария»

Полуфинальный матч Лиги чемпионов между французским ПСЖ и немецкой «Баварией» — мечта любого болельщика, считает бывший футболист московского ЦСКА и «Краснодара» Павел Мамаев. В разговоре с «Чемпионатом» он отметил открытость встречи и высокий уровень игроков.

Матч ПСЖ — «Бавария» — мечта любого болельщика. Посмотреть такую игру в полуфинале ЛЧ — истинное удовольствие! Открытый футбол, квалифицированные футболисты, интересная и атакующая игра. Этот матч — один из топовых, войдет в историю. Отсутствие тактической мысли? Это к [Венсану] Компани и [Луису] Энрике, для болельщиков матч был безумно интересный, — сказал Мамаев.

28 апреля в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов ПСЖ дома обыграл «Баварию» со счетом 5:4. Этот матч стал рекордным для полуфиналов ЛЧ: девять голов за игру, из них пять — в первом тайме. Ответная игра состоится в Мюнхене 6 мая.

Ранее экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил NEWS.ru, что такие игры, как матч ПСЖ — «Бавария», хочется пересматривать. По его словам, эта встреча является наглядным пособием, как нужно действовать в атаке.