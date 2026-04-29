Трамп предложил Путину сделать одно действие в отношении Украины

Президент США Дональд Трамп заявил о предложении президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть вариант краткого перемирия на Украине, передает пресс-служба Белого дома. Он отметил, что рассчитывает на возможное решение по этой инициативе.

Путин может поддержать такую меру, считает Трамп. Он добавил, что допускает возможность объявления о соответствующем шаге со стороны Москвы в ближайшее время.

Ранее в ходе переговоров Путин заявил о готовности объявить перемирие на период Дня Победы. По словам помощника главы российского государства Юрия Ушакова, лидер Белого дома поддержал эту инициативу. Трамп выразил надежду на скорое окончание украинского кризиса.

До этого президент РФ сообщил, что страна переживает исторический момент. По его словам, на фоне переломного этапа служение Отечеству является особой и почетной миссией.

Кроме того, Ушаков заявил: российский лидер в беседе с Дональдом Трампом обратил внимание на сугубо террористические методы Украины, применяемые при атаках на гражданские объекты. Также Владимир Путин вновь подтвердил готовность РФ достичь целей СВО путем переговоров.