Путин обсудил с Кадыровым ликвидацию последствий наводнений в регионе Путин выразил надежду, что в Чечне сделают все для помощи жителям от наводнения

Президент России Владимир Путин заявил, что профильные структуры сделают все необходимое для оказания помощи пострадавшим от наводнений в Чечне, передает пресс-служба Кремля. Он подчеркнул важность оперативной и полной поддержки жителей пострадавших районов.

Работа по ликвидации последствий стихии в регионе уже активно ведется при участии МЧС и региональных властей, отметил Путин. Он сообщил, что ожидает неформального подхода к оценке ситуации и помощи всем нуждающимся без исключений.

Ранее президент России выразил благодарность главе Чечни Рамзану Кадырову и жителям республики за их вклад в специальную военную операцию. Он подчеркнул значимость участия чеченских бойцов в выполнении поставленных задач.

До этого Путин попросил министра юстиции РФ Константина Чуйченко доложить об организации юридической помощи пострадавшим от паводков жителям Дагестана. Глава государства напомнил о ситуации с наводнениями в республике в ходе совещания с членами правительства, посвященного развитию Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора, которое прошло 23 апреля.