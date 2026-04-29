Путин указал, с какого региона россиянам нужно брать пример по рождаемости

Путин заявил о необходимости регионам РФ брать пример с Чечни по рождаемости

Другим регионам РФ следует брать пример с Чеченской Республики в вопросах рождаемости, заявил президент России Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля. Он отметил, что демографическая ситуация в республике демонстрирует высокие показатели.

Рождаемость очень хорошая в республике, это хорошо. Многие другие республики и субъекты Федерации должны брать пример с Чечни. Если бы у всех был такой уровень рождаемости, у нас не было бы демографических проблем и вызовов, — сообщил Путин.

Ранее Путин обозначил ключевые направления государственной политики, направленные на укрепление института семьи. Соответствующее обращение главы государства было зачитано на профильной конференции «Демографический перелом в России: пути достижения», текст телеграммы представил полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

Тем временем депутат Госдумы Александр Толмачев предположил, что ставка по семейной ипотеке в России может стать дифференцированной и зависеть от числа детей в семье. Он уверен, что это станет дополнительной мерой поддержки многодетных пар, желающих улучшить жилищные условия.