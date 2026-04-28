Страны ЕС отвергли одно решение Еврокомиссии по поводу Интернета Politico: члены ЕС не доверяют приложению ЕК по проверке возраста пользователей

Некоторые страны ЕС не доверяют приложению Еврокомиссии для проверки возраста интернет-пользователей, сообщает издание Politico со ссылкой на чиновников. По их данным, власти размышляют над разработкой альтернативного способа.

Речь идет о программе, которая позволяет передать данные о возрасте, при этом не отравляя личную информацию платформам. При этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен высоко оценила техническую готовность приложения к работе. Однако «правительственные чиновники из восьми стран-членов» выразили желание внедрить «собственные национальные решения», пишет издание.

Ранее выяснилось, что Евросоюз вводит полный запрет на российские решения для перевода и обмена криптовалюты. Ограничение коснется всех поставщиков и платформ, которые были созданы в России. ЕС также запрещает любую поддержку в развитии цифрового рубля. Отмечается, что для обхода санкций Евросоюза теперь запрещены неттинговые трансакции с российскими агентами.

До этого Федеральная комиссия по связи США (FCC) приняла новое постановление, ужесточающее правила импорта сетевого оборудования. Согласно документу, в страну запретят ввозить новые потребительские маршрутизаторы иностранного производства.