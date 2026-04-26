Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 апреля 2026 в 21:32

В США запретили ввоз иностранных Wi-Fi-роутеров

В США запретили импорт иностранных маршрутизаторов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Федеральная комиссия по связи США (FCC) приняла новое постановление, ужесточающее правила импорта сетевого оборудования, сообщает The Register. Согласно документу, в страну запретят ввозить новые потребительские маршрутизаторы иностранного производства.

Ограничения распространяются не только на традиционные домашние роутеры, но и на мобильные точки доступа Wi-Fi, решения на базе LTE и 5G. Смартфоны с функцией точки доступа и уже выпущенные модели в список исключений не входят. Запрет касается только новых устройств, которые еще не поступили в продажу.

Корпоративные решения и профессиональное сетевое оборудование временно освобождены от действия правил. FCC планирует обнародовать список стран и производителей, чья продукция не попадет под ограничения. Ожидается, что в приоритете будут поставщики из стран — партнеров США, в то время как оборудование китайского производства, вероятно, будет запрещено.

Ранее президент США Дональд Трамп продлил на один год запрет на заход российских судов в американские порты. Ограничения, впервые введенные в апреле 2022 года, распространяются на корабли под российским флагом, а также на суда, принадлежащие правительству РФ, российским компаниям или гражданам.

Самое популярное
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
Общество

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.