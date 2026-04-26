В США запретили ввоз иностранных Wi-Fi-роутеров

Федеральная комиссия по связи США (FCC) приняла новое постановление, ужесточающее правила импорта сетевого оборудования, сообщает The Register. Согласно документу, в страну запретят ввозить новые потребительские маршрутизаторы иностранного производства.

Ограничения распространяются не только на традиционные домашние роутеры, но и на мобильные точки доступа Wi-Fi, решения на базе LTE и 5G. Смартфоны с функцией точки доступа и уже выпущенные модели в список исключений не входят. Запрет касается только новых устройств, которые еще не поступили в продажу.

Корпоративные решения и профессиональное сетевое оборудование временно освобождены от действия правил. FCC планирует обнародовать список стран и производителей, чья продукция не попадет под ограничения. Ожидается, что в приоритете будут поставщики из стран — партнеров США, в то время как оборудование китайского производства, вероятно, будет запрещено.

Ранее президент США Дональд Трамп продлил на один год запрет на заход российских судов в американские порты. Ограничения, впервые введенные в апреле 2022 года, распространяются на корабли под российским флагом, а также на суда, принадлежащие правительству РФ, российским компаниям или гражданам.