Трамп продлил на год введенный Байденом запрет, касающийся России

Президент США Дональд Трамп продлил на один год запрет на заход российских судов в американские порты. Уведомление об этом решении опубликовано в Федеральном реестре — официальном сборнике документов правительства Соединенных Штатов. В документе отмечается, что политика и действия правительства Российской Федерации якобы продолжают создавать чрезвычайную ситуацию.
Данные ограничения были впервые введены администрацией бывшего американского президента Джо Байдена в апреле 2022 года. Под действие запрета подпадают суда под российским флагом, а также принадлежащие правительству РФ, российским компаниям, гражданам или постоянным резидентам страны.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отказ Министерства финансов США продлить лицензии на закупку российской нефти, заявил, что Россия не первый год живет под санкциями и научилась минимизировать их последствия. Представитель Кремля подчеркнул, что при этом Москва считает эти ограничения незаконными с точки зрения международного права.