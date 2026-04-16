Трамп продлил на год введенный Байденом запрет, касающийся России Трамп еще на год закрыл порты США для российских судов

Президент США Дональд Трамп продлил на один год запрет на заход российских судов в американские порты. Уведомление об этом решении опубликовано в Федеральном реестре — официальном сборнике документов правительства Соединенных Штатов. В документе отмечается, что политика и действия правительства Российской Федерации якобы продолжают создавать чрезвычайную ситуацию.

Данные ограничения были впервые введены администрацией бывшего американского президента Джо Байдена в апреле 2022 года. Под действие запрета подпадают суда под российским флагом, а также принадлежащие правительству РФ, российским компаниям, гражданам или постоянным резидентам страны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отказ Министерства финансов США продлить лицензии на закупку российской нефти, заявил, что Россия не первый год живет под санкциями и научилась минимизировать их последствия. Представитель Кремля подчеркнул, что при этом Москва считает эти ограничения незаконными с точки зрения международного права.