Блестящие пиджаки, прически, пластика: как менялся образ Киркорова — фото

Певец Филипп Киркоров участвует в съемке новогоднего огонька на Первом канале, 2022 год Певец Филипп Киркоров участвует в съемке новогоднего огонька на Первом канале, 2022 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
30 апреля народному артисту России Филиппу Киркорову исполняется 59 лет. Он поет на сцене уже 41 год. За это время исполнитель не раз экспериментировал со стилем. «Ранний» Киркоров выступал перед зрителями в блестящих пиджаках и с пышной прической. Этот образ был своего рода отражением эпохи шоу-бизнеса 1990-х.

В начале нулевых исполнитель сделал короткую стрижку и добавил в гардероб брендовую одежду. Он вдохновился образами зарубежных коллег, которые в тот момент задавали тренды.

Сегодня Киркоров отдает предпочтение стилю максимализм. Он носит объемные вещи, сложные фактуры и умело превращает их в цельную композицию. Филипп отмечает, что ему как артисту важно следить за имиджем. Каждое публичное появление певца долго обсуждается в Сети.

Исполнитель хита «Зайка моя» не скрывает, что делал пластические операции. Результатом преображений стали помолодевшее лицо и постройневшее рельефное тело. Киркоров отмечает, что доволен новой внешностью. При этом некоторые поклонники короля поп-сцены считают, что он выглядит несколько изможденным.

Как менялся образ Киркорова за последние годы, — в фотогалерее NEWS.ru.

Филипп Киркоров. Юбилейный концерт поэта-песенника Ильи Резника, посвященный его пятидесятилетию, 1988 год
Фото: Юрий Сомов/РИА Новости
Филипп Киркоров, 1989 год
Фото: Evguenii Matveev/Global Look Press
Эстрадные певцы Филипп Киркоров и Алла Пугачева, 1994 год
Фото: Юрий Сомов/РИА Новости
Филипп Киркоров и Алла Пугачева, 1997 год
Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости
Эстрадный певец Филипп Киркоров, 1997 год
Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Заслуженный артист России, эстрадный певец Филипп Киркоров на своем концерте «Вчера, сегодня, завтра и…», 2001 год
Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Заслуженный артист России, эстрадный певец Филипп Киркоров на своем концерте «Вчера, сегодня, завтра и…», 2001 год
Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Филипп Киркоров в Риге
Фото: Victor Lisitsin/Global Look Press
Филипп Киркоров, 2005 год
Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press
Филипп Киркоров во время юбилейного концерта в Государственном академическом театре «Московская оперетта», 2007 год
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Певец Филипп Киркоров во время новогоднего бала Bosco Ball by Sublime «Невеликая депрессия» в ГУМе, 2008 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Певец Филипп Киркоров на открытии летней веранды ресторана Zafferano, 2010 год
Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
Певец Филипп Киркоров во время выступления в финале конкурса красоты «Мисс Россия — 2010»
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Филипп Киркоров на концерте Анжелики Агурбаш в Государственном Кремлевском дворце, 2011 год
Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press
Филипп Киркоров, 2025 год
Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press
Филипп Киркоров на детском конкурсе песни Евровидение-2017
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Певец Филипп Киркоров выступает на большом весеннем фестивале «Звезды Русского Радио», 2018 год
Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Певец Филипп Киркоров на музыкальном фестивале VK Fest в Парке Горького, 2023 год
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Филипп Киркоров, 2024 год
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Филипп Киркоров на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория», 2024 год
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певец Филипп Киркоров выступает на гала-концерте всероссийской премии «Мы верим твердо в героев спорта», 2025 год
Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
Лауреат 9-й ежегодной музыкальной премии «Жара Music Awards» 2026 года в номинации «Арстист года» певец Филипп Киркоров
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Блестящие пиджаки, прически, пластика: как менялся образ Киркорова — фото
