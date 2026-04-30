Блестящие пиджаки, прически, пластика: как менялся образ Киркорова — фото

Певец Филипп Киркоров участвует в съемке новогоднего огонька на Первом канале, 2022 год

30 апреля народному артисту России Филиппу Киркорову исполняется 59 лет. Он поет на сцене уже 41 год. За это время исполнитель не раз экспериментировал со стилем. «Ранний» Киркоров выступал перед зрителями в блестящих пиджаках и с пышной прической. Этот образ был своего рода отражением эпохи шоу-бизнеса 1990-х.

В начале нулевых исполнитель сделал короткую стрижку и добавил в гардероб брендовую одежду. Он вдохновился образами зарубежных коллег, которые в тот момент задавали тренды.

Сегодня Киркоров отдает предпочтение стилю максимализм. Он носит объемные вещи, сложные фактуры и умело превращает их в цельную композицию. Филипп отмечает, что ему как артисту важно следить за имиджем. Каждое публичное появление певца долго обсуждается в Сети.

Исполнитель хита «Зайка моя» не скрывает, что делал пластические операции. Результатом преображений стали помолодевшее лицо и постройневшее рельефное тело. Киркоров отмечает, что доволен новой внешностью. При этом некоторые поклонники короля поп-сцены считают, что он выглядит несколько изможденным.

