Раскрыто, как друзья Киркорова выбирают ему подарки на день рождения Овсянникова: у Киркорова есть вишлист ко дню рождения

Певица Маргарита Овсянникова рассказала, что коллеги из шоу-бизнеса всегда знают, какой подарок преподнести народному артисту России Филиппу Киркорову. Она объяснила, что у поп-короля есть вишлист для дня рождения, который состоится 30 апреля. Однако список звезда не раскрыла, передает корреспондент NEWS.ru с гала-ужина Премии МУЗ-ТВ 2026.

Мы всегда знаем, что подарить Филиппу Киркорову! У него лист желаний! Я, конечно же, туда заглянула, купила то, что нужно. Я так люблю дарить подарки, поэтому жду 30 апреля! — сказала Овсянникова.

Ранее Киркоров заявил, что у него есть давняя ошибка, о которой жалеет до сих пор. Артист признался, что в свое время отказался от сотрудничества с композитором Константином Меладзе и группой «ВИА Гра». По его словам, он «сам перерезал себе путь к потрясающим дуэтам».

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко до этого назвал Киркорова, Григория Лепса и солистку ансамбля «Золотое кольцо» Надежду Кадышеву одними из самых высокооплачиваемых артистов России. Кроме того, по словам эксперта, достаточно высокие гонорары у Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт).