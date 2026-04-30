Путин подтвердил готовность России к сотрудничеству в рамках ДНЯО

Россия готова развивать взаимодействие со всеми сторонами Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в сфере ядерной энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам 11-й обзорной конференции ДНЯО, написали РИА Новости. Текст обращения зачитал посол по особым поручениям МИД Андрей Белоусов, который возглавляет российскую делегацию.

Россия, будучи одним из лидеров в сфере ядерной энергетики, готова и впредь развивать конструктивное сотрудничество на данном направлении со всеми заинтересованными государствами — участниками договора, — говорится в сообщении.

Ранее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров обсудили перспективы сотрудничества в экономической и энергетической сферах. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова стороны подтвердили интерес к выстраиванию торгово-инвестиционного взаимодействия. Также Путин в беседе с Трампом указал на террористические методы ВСУ, которые атакуют гражданские объекты на территории России.