24 марта 2026 в 20:00

Творожная пасха с лимоном: простой рецепт — взбили блендером и все

Фото: D-NEWS.ru
Творожная пасха с лимоном — это изысканный и невероятно простой десерт, который готовится без сложных манипуляций. Достаточно взбить все ингредиенты блендером, выложить в форму и убрать в холодильник.

Вкус получается нежным, сливочным, с яркой цитрусовой ноткой и легкой кислинкой, которая идеально балансирует сладость.

Вам понадобится: 500 г творога (лучше жирного, 9%), 100 г сливочного масла, 100 г сахарной пудры, 1 лимон (цедра и сок), 1 ч. л. ванильного сахара.

Рецепт: творог взбейте блендером до кремовой текстуры. Сливочное масло комнатной температуры взбейте с сахарной пудрой до пышности. Снимите цедру с лимона и выжмите сок. Соедините творог, масляную смесь, цедру, лимонный сок и ванильный сахар. Взбейте все блендером до однородного гладкого крема.

Выложите массу в форму для пасхи (или в дуршлаг, застеленный марлей), накройте блюдцем, поставьте груз и уберите в холодильник минимум на 6–8 часов (лучше на ночь). Готовую пасху переверните на блюдо, украсьте цукатами или ягодами.

Ранее стало известно, как приготовить творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день.

Читайте также
«Глумление над традицией»: депутат о продаже куличей за 100 тыс. рублей
Власть
«Глумление над традицией»: депутат о продаже куличей за 100 тыс. рублей
В РПЦ отреагировали на продажу куличей за 100 тыс. рублей
Общество
В РПЦ отреагировали на продажу куличей за 100 тыс. рублей
Достаньте любые ягоды из морозилки и купите пачку творога — творожная галета, в которую вы влюбитесь с первого кусочка
Общество
Достаньте любые ягоды из морозилки и купите пачку творога — творожная галета, в которую вы влюбитесь с первого кусочка
Пирог похож на пиццу, но с творогом и курицей — вкусный и пышный на дрожжевом тесте.
Общество
Пирог похож на пиццу, но с творогом и курицей — вкусный и пышный на дрожжевом тесте.
Чтобы не получить «кирпич», добавьте в творожную запеканку кукурузный крахмал. Проверенный рецепт на 3 пачки творога
Общество
Чтобы не получить «кирпич», добавьте в творожную запеканку кукурузный крахмал. Проверенный рецепт на 3 пачки творога
Дарья Иванова
Д. Иванова
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

