Творожная пасха с лимоном: простой рецепт — взбили блендером и все

Творожная пасха с лимоном: простой рецепт — взбили блендером и все

Творожная пасха с лимоном — это изысканный и невероятно простой десерт, который готовится без сложных манипуляций. Достаточно взбить все ингредиенты блендером, выложить в форму и убрать в холодильник.

Вкус получается нежным, сливочным, с яркой цитрусовой ноткой и легкой кислинкой, которая идеально балансирует сладость.

Вам понадобится: 500 г творога (лучше жирного, 9%), 100 г сливочного масла, 100 г сахарной пудры, 1 лимон (цедра и сок), 1 ч. л. ванильного сахара.

Рецепт: творог взбейте блендером до кремовой текстуры. Сливочное масло комнатной температуры взбейте с сахарной пудрой до пышности. Снимите цедру с лимона и выжмите сок. Соедините творог, масляную смесь, цедру, лимонный сок и ванильный сахар. Взбейте все блендером до однородного гладкого крема.

Выложите массу в форму для пасхи (или в дуршлаг, застеленный марлей), накройте блюдцем, поставьте груз и уберите в холодильник минимум на 6–8 часов (лучше на ночь). Готовую пасху переверните на блюдо, украсьте цукатами или ягодами.

