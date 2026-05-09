09 мая 2026 в 18:45

Эксперты установили автора записок из камеры Эпштейна

AP: найденные в камере Эпштейна записки были написаны одним человеком

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Три независимых эксперта по судебно-технической экспертизе документов пришли к выводу, что две записки, обнаруженные после смерти Джеффри Эпштейна, принадлежат одному и тому же автору. Изучив материалы по просьбе Associated Press, специалисты выявили общие уникальные черты: специфический интервал между словами, форму букв и характерную пунктуацию. Обе бумаги, найденные в разное время после инцидентов в тюрьме, содержат идентичные графические элементы, включая двойные восклицательные знаки и наклон строк.

Подобные вещи указывают на то, что мы имеем дело с одним и тем же автором, — объяснил журналистам президент Американского общества экспертов по сомнительным документам Томас Вастрик.

Документы, найденные в камере, отражают подавленное эмоциональное состояние заключенного и его недовольство условиями содержания в исправительном центре на Манхэттене. В первой записи, ставшей доступной недавно, автор упоминает о длительных допросах и размышляет о «времени для прощания», в то время как вторая содержит жалобы на еду и насекомых. Хотя из-за отсутствия достаточного количества подтвержденных образцов почерка Эпштейна нельзя со стопроцентной уверенностью заявить о его авторстве.

Профессиональный анализ подтвердил наличие устойчивых привычек письма, характерных для одного человека, в обоих представленных на экспертизу листах. Специалисты отметили использование заглавных букв и подчеркнутую фразу «не весело» как характерные для Эпштейна.

Ранее брат скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна Марк заявил, что не верит в версию самоубийства и подлинность записки из его камеры. Он подчеркнул, что бизнесмен не стал бы писать прощальные слова, а адресовал письмо кому-либо.

США
графологи
Джеффри Эпштейн
расследования
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

