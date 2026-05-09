День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 09:05

Брат Эпштейна сделал громкое заявление о его предсмертной записке

Брат Эпштейна отказался верить в подлинность предсмертной записки

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Брат финансиста Джеффри Эпштейна Марк заявил, что не верит в версию самоубийства и подлинность предсмертной записки, сообщает National Enquirer. Он подчеркнул, что бизнесмен не стал бы писать прощальные слова, а адресовал письмо кому-либо.

Я знал Джеффа всю жизнь. Если бы он собирался покончить с собой и написать предсмертную записку, он адресовал бы ее кому-то, а не писал бы общие прощальные слова. Я не куплюсь на это, — заявил Марк.

Брат Эпштейна также указал на травмы на теле брата, которые, по его словам, могли быть проигнорированы. Он ожидает, что результаты независимой экспертизы опровергнут версию самоубийства.

Записка финансиста начинается с жалобы на безрезультатное расследование. Затем следуют слова о возможности «выбрать время, чтобы попрощаться», и завершается письмо фразой: «Невесело — не стоит того».

Ранее сообщалось, что Минюст США мешает расследованию Скотленд-Ярда в отношении Мандельсона, которого британцы задержали по подозрению в должностном преступлении в связи с делом Эпштейна. Утверждалось, что ведомство блокирует доступ европейских расследователей к ключевым уликам, связанным с финансистом.

США
Джеффри Эпштейн
самоубийства
письма
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ применяли ударные дроны во время перемирия
«Страна у нас одна»: 101-летняя ветеран приняла поздравления с Днем Победы
Салют в честь Дня Победы на Камчатке попал на видео
В Анапе загорелся парк аттракционов
Стало известно, как подтвердить личность при потере паспорта за границей
Фицо заявил о возникновении нового «железного занавеса»
Вспышка хантавируса: что известно на 9 мая, андский штамм, теории заговора
«Вызывает уважение»: Путин похвалил Фицо за историческую правду
Ушаков: контакты Москвы и Вашингтона стали более активными
Путин дал Фицо важное обещание в сфере энергетики
Появились кадры, как россияне несут цветы к Вечному огню на Поклонной горе
Путин заявил, что ЕС и НАТО навязывают конфронтацию
Ушаков назвал клоунадой указ Зеленского о параде Победы в Москве
«Чуть-чуть полегче»: Путин поблагодарил Фицо за приезд в Москву
В Кремле ответили на вопрос о продолжении переговоров России, США и Украины
Жители Одессы несут цветы к памятнику Неизвестному матросу
Раскрыто, как ВС России отнеслись к перемирию в День Победы
ВСУ допустили 8970 нарушений режима прекращения огня
Сайты вне белого списка доступны в Москве с 13:00 мск
В Москве сняли все ограничения на движение транспорта
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.