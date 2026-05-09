Брат Эпштейна сделал громкое заявление о его предсмертной записке

Брат финансиста Джеффри Эпштейна Марк заявил, что не верит в версию самоубийства и подлинность предсмертной записки, сообщает National Enquirer. Он подчеркнул, что бизнесмен не стал бы писать прощальные слова, а адресовал письмо кому-либо.

Я знал Джеффа всю жизнь. Если бы он собирался покончить с собой и написать предсмертную записку, он адресовал бы ее кому-то, а не писал бы общие прощальные слова. Я не куплюсь на это, — заявил Марк.

Брат Эпштейна также указал на травмы на теле брата, которые, по его словам, могли быть проигнорированы. Он ожидает, что результаты независимой экспертизы опровергнут версию самоубийства.

Записка финансиста начинается с жалобы на безрезультатное расследование. Затем следуют слова о возможности «выбрать время, чтобы попрощаться», и завершается письмо фразой: «Невесело — не стоит того».

Ранее сообщалось, что Минюст США мешает расследованию Скотленд-Ярда в отношении Мандельсона, которого британцы задержали по подозрению в должностном преступлении в связи с делом Эпштейна. Утверждалось, что ведомство блокирует доступ европейских расследователей к ключевым уликам, связанным с финансистом.