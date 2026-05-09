«Кто пляшет, кто плачет»: ребенок войны о Дне Победы в 1945 году

В День Победы в 1945 году на улицы Москвы вышло очень много людей, рассказал ребенок войны Анатолий Иванович корреспонденту NEWS.ru. По его словам, народ плясал, пел и плакал.

Много людей пришло. <...> Слышалось, кто пляшет, кто поет, кто плачет , — поделился Анатолий Иванович.

По его детским воспоминаниям, люди, несмотря на разруху, вызванную войной, оставались «живыми». Также Анатолий Иванович отметил, что рад дожить до нынешнего времени.

Ранее москвичка Марина Николаевна, побывавшая на параде Победы, рассказала, что ее родственники, прошедшие Великую Отечественную войну, почти не вспоминали об этом трагичном событии. По ее словам, один из ее дедов считал произошедшее большой бедой для всего мира.

До этого корреспондент NEWS.ru сообщил, что представители региональной общественной организации «Живой голос Победы» поздравили с Днем Победы ветерана-связиста Екатерину Ковалеву, которой в феврале исполнился 101 год. Волонтеры и местные жители собрались у ее дома в Москве, чтобы лично вручить ей цветы и исполнить военные песни.