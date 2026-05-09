09 мая 2026 в 14:48

«Это страшно»: участница парада Победы поделилась воспоминаниями деда

Участница парада Победы поделилась воспоминаниями деда о ВОВ

Москвичка Марина Николаевна, пришедшая на парад Победы, рассказала корреспонденту NEWS.ru, что ее родственники, прошедшие Великую Отечественную войну, почти не вспоминали об этом трагичном событии. По ее словам, один из ее дедов считал произошедшее большой бедой для всего мира.

Дедушка про войну практически ничего не говорил. Единственное, что он говорил, что это было тяжело и в войне нет ничего хорошего. Только беда, для всех. Для детей, для взрослых, для женщин, для мужчин. Это страшно, — сказала женщина.

По ее словам, один из дедов, Емельян, погиб в 1942 году и был похоронен на территории Украины. Второй дед, Василий Иванович, участвовал в восстановлении железнодорожной инфраструктуры в годы войны, предположительно в составе железнодорожных войск.

Марина Николаевна также рассказала, что в семье День Победы традиционно отмечали вместе с соседями и родственниками, а позже они участвовали в шествиях «Бессмертного полка» и продолжают эту традицию и сегодня.

Ранее корреспондент NEWS.ru передал, что представители региональной общественной организации «Живой голос Победы» поздравили с Днем Победы ветерана-связиста Екатерину Ковалеву, которой в феврале исполнился 101 год. Волонтеры и местные жители собрались у ее дома в Москве, чтобы лично вручить ей букеты цветов и исполнить военные песни.
