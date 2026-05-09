09 мая 2026 в 18:44

Щит и меч: какую боевую технику впервые показали на параде Победы в Москве

Лазерный комплекс «Пересвет» Лазерный комплекс «Пересвет» Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
В День Победы на Красной площади показали новейшую российскую боевую технику. Что известно об этих военных разработках, на что они способны?

Что известно о боевом лазере «Пересвет», способен ли он защитить Россию

Парад Победы в Москве в 2026 году прошел без участия техники. Однако новейшие образцы российского вооружения показали на больших экранах, установленных на Красной площади. Эти же кадры транслировались по российскому телевидению.

Внимание привлек боевой лазерный комплекс «Пересвет», облик которого впервые показали официально. До этого была раскрыта только общая информация о назначении комплекса, который в 2026 году пошел в серию и заступил на опытно-боевое дежурство в подразделениях РВСН в Тейково, Йошкар-Оле и Новосибирске.

Впервые о комплексе рассказал президент Владимир Путин в 2018 году. «Пересвет» относится к оружию на новых физических принципах. Журнал Минобороны РФ «Армейский сборник» сообщает, что боевой лазер способен выжечь оптику спутникам противника на высоте от 200 до 1100 км: именно на таких высотах базируются спутники разведки и связи. В том числе спутники Starlink находятся на высоте от 340 до 1200 км. Лазер способен прикрыть от наблюдения с орбиты зону диаметром 180 км.

На что способен ЗРК С-500 «Прометей»

Кроме того, в ходе трансляции на параде Победы впервые показали новейший российский зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей». Он стал развитием российских ЗРК С-300 и С-400, признанных в мире.

С-500 «Прометей» С-500 «Прометей» Фото: МО РФ

По оценкам экспертов, «Прометей» способен стать основой для создания общенационального купола противовоздушной обороны. Новейший ЗРК также может выступать в качестве «убийцы спутников»: ВС РФ получат возможность сбивать космические аппараты на орбитах до 600 км.

Комплекс, вставший на вооружение в 2021 году, может быть за короткое время переброшен в любую точку страны. В его возможности входит уничтожение как обычных самолетов, БПЛА и крылатых ракет, так и гиперзвуковых и космических. С дальностью боя 600 км он способен обнаружить и одновременно поразить до 10 баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 км/с, а также поражать боевые блоки гиперзвуковых крылатых ракет, сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

«Можно с уверенностью сказать, что аналогов этой системы просто не существует», — указывал экс-главком ВКС РФ Сергей Суровикин.

Какую скорость развивает новейшая «Герань-5»

На Красной площади впервые показали запуск новейшего российского реактивного БПЛА «Герань-5», который впервые начали применять в начале 2026 года.

«Герань-5» является наиболее современной версией российского боевого дрона: она вдвое длиннее стандартной «Герани-2», у нее вдвое шире размах крыльев, масса боевой части достигает 200 кг (против 40–50 у «Герани-2»). Крейсерская скорость «Герани-5» достигает 600 км/ч и выше, а высота полета — 6 км. По оценкам военных экспертов, применение реактивных «Герани-3» и «Герани-5» в ходе СВО показало их высокую эффективность: во многих случаях ПВО Украины не в состоянии перехватить реактивные дроны.

«Переход на реактивную тягу позволяет этим аппаратам достигать целей в разы быстрее классических моделей, что критично при поражении мобильных целей или выявленных позиций ПВО», — отмечает «Военная хроника».

Валентин Меликов
