14 мая 2026 в 14:48

Мантуров раскрыл, для чего в России используются лазеры

Лазерные технологии используются в России в области вооружения и военной техники, в том числе, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. По его словам, которые передает РИА Новости, их применяют для защиты критической инфраструктуры от атак беспилотников.

Сегодня лазерными лучами поражается, в том числе, беспилотная авиация. Мощность лазерных установок варьируется. Те, которые есть на сегодняшний день у нас в активном применении — от 4 киловатт до 90 киловатт. Это то, что используется непосредственно для обеспечения защиты либо критической инфраструктуры и противодействию БПЛА, — сказал Мантуров.

Ранее сообщалось, что дроны-перехватчики и лазерное оружие включили в дежурные силы по охране государственной границы России в воздушном пространстве. Как говорится в постановлении правительства страны, к дежурным силам относятся специальные средства для боевого дежурства по противовоздушной обороне.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что в РФ создают новое оружие повышенного могущества. По его словам, эти системы, как боевой лазер «Пересвет» и ракетный комплекс «Орешник», уже являются примерами подобных разработок.

