Вооружение и военная техника России: виды и их обслуживание

Российская Федерация, как и любая страна, должна защищать свою территорию и граждан. Экономические кризисы, военные конфликты, общая нестабильность жизни плохо влияют на отношения между государствами. Тем более что Россия до сих пор воспринимается США и многими европейскими странами как преемница политики СССР. А значит и потенциальный противник. Поэтому без производства вооружения и военной техники стране не обойтись. В статье расскажем об оснащении ВС России. Сразу заметим, что мы собрали информацию только о проверенной технике — той, что зарекомендовала себя с лучшей позиции уже не раз.

Виды вооружения и военной техники

Военная техника — средства, которые предназначены для работы войск в бою и мирных условиях, а также детали этого оборудования и программы для контроля и установки. Также ее разделяют по категориям в зависимости от рода войск, в которых она используется.

Выделяют военную авиацию. Она несет ответственность за обеспечение безопасности воздушных границ государства, разведку действий противника, быструю доставку военных и оборудования. К этой категории относятся бомбардировщики-ракетоносцы, самолеты-заправщики и разведчики, истребители, многоцелевые и транспортно-боевые вертолеты, ударные вертолеты.

Вооружение и военной техники Российской Федерации Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Своим вооружением, военной и специальной техникой выделяется артиллерия. В нашей стране это основной вид войск. К ней относится следующая техника: минометы, ствольная артиллерия, пушки, гранатометы, гаубицы, зенитные установки, танки, мотоциклы, бронированные машины, гусеничная техника.

Военно-морские силы отвечают за безопасность водных границ государства. Они обеспечивают перевозку десантных войск, поддержку боевых операций, наблюдение за противником. Флот действует на реках, морях и в океанах. К ВМС относится следующая техника: авианосцы, ракетные крейсеры, корабельные истребители, противолодочные самолеты, гидросамолеты, корабельные боевые вертолеты, десантные корабли и катера, дизельные подводные лодки, минно-тральные корабли.

Вооружение и военная техника Российской Федерации

Армия в нашей стране была создана после распада СССР. В 1992 году ее численность составляла всего около 300 тысяч человек. За прошедшие 30 с лишним лет она увеличилась в несколько раз. Но важен не только размер армии, но и ее боевая мощь. Вооружение и военная техника РФ включают в себя новейшие разработки оружия массового поражения. По данным экспертов, оно составляет не менее 70% по отношению к более старым образцам.

Виды вооружения и военной техники Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отличительной особенностью вооружения и военной техники Российской Федерации является то, что все производится на территории самой страны. Оборонная промышленность полностью справляется с государственным заказом.

Руководит военными силами Министерство обороны РФ. Часть функций принадлежит Генеральному штабу. Он участвует в составлении плана обороны территории, организации военной подготовки и проведении различных операций.

Рассмотрим вооружение и военную технику Российской Федерации. В настоящее время главная защита — это ядерное стратегическое оружие. Еще от СССР остался колоссальный ядерный запас. Он и новейшие разработки распределены по следующим видам войск: воздушным, сухопутным и морским.

Из ядерного вооружения и военной техники основными являются РВСН наземного базирования. Это ракетный комплекс «Тополь-М» и РС-24 «Ярс», собранные на базе Воткинского машиностроительного завода. Они используются для запуска твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет.

Производство вооружения и военной техники Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В производстве вооружения и военной техники запущены и жидкостные ракеты. Широко известны среди других стран Р-36М. Несколько лет назад принята новая их разновидность — «Сармат». Он может нести от 10 боеголовок.

Над двигателями работало Конструкторское бюро химавтоматики. Благодаря тому что они состоят из двух ступеней, значительно снизилось время достижения цели. Также «Сармат» сложно обнаружить с помощью инфракрасных систем слежения. Его называют одним из главных достижений в вооружении и военной технике РФ.

«Сармат» создает реальную угрозу для США. Он может атаковать страну, пролетев над Южным полюсом. С существующей функцией ложных целей боеголовки могут обойти систему ПРО.

Постоянно совершенствуются все виды вооружения и военная бронированная техника.

Несколько лет назад внедрили БТР-82 и БТР-82А. Были улучшены возможности ориентирования на местности и получения данных, а также снижена энергоемкость двигателя. Увеличена безопасность за счет более мощной брони и новой системы пожаротушения.

Выделяется и БМП-3 — авиатранспортабельная плавающая машина. Конструкторы сделали мощную тяжелую броню и добились, несмотря на вес техники, ее удержания на поверхности воды. Она приспособлена для сохранения жизни даже при ядерном ударе. Вооружена машина орудием, которое может стрелять и снарядами, и противотанковыми управляемыми ракетами.

Виды вооружения и военная техника Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из различных видов вооружения и военной техники следует отметить и стрелковое оружие. В армии используется обновленный вариант автомата АК-12, а его вариант АК-19 пользуется спросом и в других странах. У автоматов регулируемые приклады, усовершенствованная система оптики и ночных прицелов. Приклад снимается и устанавливается и на винтовку СВЧ.

К последним разработкам относится ручной пулемет РПЛ‑20. Он производится Ижевским машиностроительным заводом. Его технические характеристики: скорость выстрелов — 600 в минуту, масса — 5,5 кг, длина 110 см.

Новое в воздушной технике — ПАК-ФА Т-50. Это многоцелевой истребитель. Разработан Росавиакосмосом и ОКБ «Сухого». Производят в Комсомольске-на-Амуре. Истребитель вмещает одного пилота. Самолет весит более 18 тонн. Скороподъемность — 330 м/с. Расстояние в полете до 5500 км. Поднимается на высоту до 20 тысяч км.

Из вооружения, военной и специальной техники для флота выделяется корвет «Каракурт-Э». Он разработан российским бюро «Алмаз». Несмотря на малый размер, по огневой мощи он сравним с фрегатом. На корвете есть два ракетных комплекса: «Клуб-Н» и «Панцирь-МЭ». Благодаря отличным техническим характеристикам есть заказы на его экспорт.

Корабли Балтийского флота принимают участие в параде, посвященном празднованию Дня Военно-морского флота РФ Фото: Виталий Невар / РИА Новости

На флоте широко используются и современные подлодки «Варшавянки». Они нужны для нападения на корабли противника, охраны побережья. Отличаются бесшумностью, долгим сроком работы. Могут находиться под водой полтора месяца. Погружаются на глубину до 240 метров. Оснащены ракетами «Калибр», ПВО, торпедами и минами.

Обслуживание вооружения и военной техники

Боевая мощь армии зависит от правильного обслуживания вооружения и военной техники. Главная задача любого подразделения — быть готовым к выполнению работы круглосуточно. Какие-то неисправности резко снижают эффективность войск.

Нужно все время следить за состоянием вооружения, военной и специальной техники.

При выходе из строя в краткие сроки восполнять запасы.

Особенно большое значение это имеет для боевых единиц, участвующих в экспедиционных операциях. Возможности ограничены тем, что рядом нет специализированных мастерских. Весь ремонт вооружения и военной техники проводят в полевых условиях.

Обслуживание вооружения и военной техники Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы снизить риск выхода оборудования из строя, специалисты стали применять систему мониторинга состояния. В нее вносят следующую информацию: когда произведено вооружение и военная техника, как часто оно было в работе и другие данные. Благодаря ИСМС можно получить примерные сроки поломки, изношенности оборудования и вовремя принять меры.

До введения данной системы обслуживание проходило по плану. В его основе были примерные данные: сколько раз в год или в месяц положено проводить техосмотр, количество часов, которое проработало оборудование. Время производства вооружения и военной техники не всегда принималось в расчет. Такое плановое обслуживание повышало риск внезапного износа или поломки.

Еще одно нововведение в обслуживании вооружения, военной и специальной техники — сеть специализированных сервисов. По мнению Министерства обороны, система «тыловых мастерских» менее эффективна. Поэтому ремонтом будут заниматься организации, получившие лицензию.

Появились и изменения, касающиеся других стран. Не секрет, что вооружение и военная техника РФ ценятся во всем мире благодаря своим характеристикам. Часть производства наших военных заводов идет на экспорт. Конкретные договоренности не разглашаются.

Ранее страны, закупающие вооружение и военную технику РФ, сталкивались с тем, что ее обслуживание обходилось очень дорого. Для исправления серьезных поломок приходилось транспортировать оборудование. И уже в России проводить ремонт. Затем заниматься обратной перевозкой.

Такое обслуживание вооружения и военной техники значительно снижало спрос. Поэтому в договор о сотрудничестве с иностранными государствами внесли изменения. По указу президента РФ на территории других стран будут построены объекты, которые позволят проводить ремонт любой сложности. Для этого передадут часть специального оборудования и техническую документацию.

