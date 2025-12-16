Новый год-2026
16 декабря 2025 в 08:56

17 декабря — День Ракетных войск стратегического назначения (РВСН)

Парадный расчет Серпуховского филиала академии Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого Парадный расчет Серпуховского филиала академии Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого Фото: Анатолий Медведь/РИА Новости
17 декабря в России отмечают День РВСН — профессиональный праздник тех, кто несет ответственность за ядерный щит страны. В этот день вспоминают историю РВСН России, роль этого рода войск в обороне и поздравляют действующих военных и ветеранов. Для многих семей ракетчиков это особая дата, когда особенно тепло звучат поздравления с Днем РВСН и слова благодарности защитникам неба.

История создания и роль РВСН в обороне страны

Официально Ракетные войска стратегического назначения были выделены в самостоятельный вид вооруженных сил в конце 1959 года: так начался новый этап в военной истории страны. Это стало логичным итогом длительных разработок ракетной техники и ядерных средств сдерживания, которые велись еще с послевоенных лет. Уже через несколько лет стало понятно: именно РВСН — ключевой элемент стратегической стабильности и гарант того, что противник не решится на прямую агрессию.

Сегодня, отмечая дату 17 декабря как День РВСН, подчеркивают, что эти силы отвечают за ядерное сдерживание и безопасность государства в целом. День Ракетных войск стратегического назначения напоминает, насколько важна слаженная работа расчетов, операторов, инженеров и командиров. Для военных и гражданских этот праздник стал символом надежного щита, под защитой которого спокойнее смотреть в будущее.

Кого берут в РВСН и как туда попасть

Ракетные войска стратегического назначения по праву считают элитным и достаточно закрытым родом войск: здесь традиционно предъявляют требования выше средних по армии. Попасть в эту «лигу» и каждый год с гордостью отмечать день ракетных войск стратегического назначения мечтают многие призывники и кандидаты на контрактную службу. Для претендентов важны хорошее здоровье, устойчивая психика и ответственное отношение к делу. Служба возможна как по призыву, так и по контракту: учитывают категорию годности, отсутствие серьезных заболеваний и надежность по медико-психологическим показателям.

Призывники на сборном пункте военного комиссариата Москвы для отправки в Ракетные войска стратегического назначения Призывники на сборном пункте военного комиссариата Москвы для отправки в Ракетные войска стратегического назначения Фото: Александр Мельников/РИА Новости

Отбор в Ракетные войска стратегического назначения особенно строгий с точки зрения образования: здесь высоко ценятся выпускники техникумов и вузов с инженерными, техническими, IT- и физико-математическими специальностями. Современные ракетные войска работают со сложнейшей аппаратурой, поэтому без внимательности, дисциплины и аккуратного выполнения инструкций путь туда закрыт. Именно поэтому история РВСН России неразрывно связана с высоким уровнем подготовки личного состава и жестким контролем за отбором.

Служба, карьерный рост и льготы

Служба в РВСН дает ощутимые бонусы по сравнению со многими другими направлениями. За счет особенностей рода войск действует ускоренная выслуга лет: это позволяет раньше выйти на пенсию и быстрее получить статус военного пенсионера. У тех, кто выбрал контракт и строит карьеру в Ракетных войсках стратегического назначения, выше шансы на решение жилищного вопроса: в зависимости от выслуги можно рассчитывать на жилищную субсидию или предоставление квартиры по линии Минобороны.

Ветераны РВСН, уже ушедшие в запас, пользуются стандартным пакетом льгот военных пенсионеров: надбавки к пенсии, расширенное медобслуживание, налоговые послабления, помощь в трудоустройстве. На «гражданке» бывшие ракетчики ценятся как надежные, дисциплинированные и пунктуальные сотрудники, умеющие работать с техникой и документацией. Поэтому история РВСН России — это не только техника и комплексы, но и судьбы людей, которые после службы успешно находят себя в гражданских профессиях.

Современное состояние и новейшие ракетные комплексы

Современные ракетные войска России находятся на пике технического оснащения. По данным командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева, доля современных образцов ракетного вооружения достигла 88%, а в мобильной группировке этот показатель составляет 100%. В 2024 году завершилась разработка широкой линейки ракетных комплексов, не менее эффективных, чем «Авангард» и «Орешник». В первоочередных планах 2025 года — плавный переход на ракетный комплекс «Ярс» дивизий, где боевое дежурство несет «Тополь-М». Современные ракетные войска оснащены высокоточными системами наведения, мобильными пусковыми установками и средствами противоракетной защиты, что придает группировке РВСН новые возможности по выполнению задач ядерного сдерживания

Работа расчета Ракетных войск стратегического назначения РФ на атомной подводной лодке Работа расчета Ракетных войск стратегического назначения РФ на атомной подводной лодке Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Современные ракетные войска — это сочетание мобильных и шахтных комплексов, новейших систем управления и средств маскировки. В последние годы активно ведется перевооружение: на смену старым образцам приходят новые ракетные комплексы с улучшенной дальностью, точностью и защищенностью.

Новейшие ракеты отличаются сложной траекторией полета, возможностью обходить системы ПРО и высоким уровнем автоматизации. Современные Ракетные войска стратегического назначения активно внедряют цифровые технологии, защищенные системы связи и новые алгоритмы боевого управления. Поэтому, говоря о 17 декабря и Дне РВСН, все чаще подчеркивают не только традиции дня ракетных войск, но и шаг в будущее, который делают инженеры и военные.

Как отмечают профессиональный праздник ракетчиков

День ракетных войск стратегического назначения отмечают одновременно торжественно и по-семейному. В частях проходят построения, командование вручает награды отличившимся, звучат официальные поздравления с Днем РВСН и слова благодарности ветеранам. В городах дислокации проводят концерты, возложение цветов к памятникам и стелам, посвященным ракетчикам.

Внутренние традиции и приметы

Есть и внутренняя сторона, о которой официальные документы почти не говорят: негласные суеверия и приметы. Среди них — правило не хвалить смену до завершения боевого дежурства и не обсуждать вслух возможные ЧП, чтобы «не накликать беду». Еще одна распространенная установка: в первые часы заступления не фотографироваться на фоне аппаратуры и пусковых установок. Зато после успешного завершения учений или сдачи дежурства традиционными стали небольшие застолья или чаепития личного состава: так закрепляются командный дух и свои маленькие традиции дня ракетных войск.

Курсанты Серпуховского филиала академии Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого Курсанты Серпуховского филиала академии Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Идеи для поздравлений действующих военных и ветеранов

Поздравления с Днем РВСН лучше делать короткими, но емкими, с акцентом на благодарность и уважение.

  • «Спасибо за надежный щит и мирное небо над нашими головами».

  • «Пусть дежурства проходят спокойно, а в жизни будет больше радостных событий».

  • «Желаем крепкого здоровья, семейного тепла и надежного тыла».

  • «Пусть техника не подводит, а служба приносит чувство гордости и уверенности».

  • «Пусть история РВСН России пополняется только мирными страницами, а вам сопутствуют удача и уважение».

  • «Пусть современные ракетные войска остаются гарантом безопасности, а ваша служба будет оценена по достоинству».

  • «Желаем сил, выдержки и только учебных тревог».

  • «Пусть традиции Дня ракетных войск передаются дальше и укрепляют связь поколений».

  • «Благодарим за верность присяге и ответственное отношение к каждому дежурству».

  • «Пусть каждый год 17 декабря и День РВСН вы встречаете в теплом кругу родных и близких людей».

В качестве подарков служившим или служащим в РВСН подойдут памятные сувениры с символикой войск, книги о военной истории, качественные часы, термосы для полевых условий, кожаные портмоне с гравировкой или подарочные наборы для отдыха.

Ранее мы рассказывали, как выбрать подарок по темпераменту человека.

