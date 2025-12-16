17 декабря — День Ракетных войск стратегического назначения (РВСН)

17 декабря в России отмечают День РВСН — профессиональный праздник тех, кто несет ответственность за ядерный щит страны. В этот день вспоминают историю РВСН России, роль этого рода войск в обороне и поздравляют действующих военных и ветеранов. Для многих семей ракетчиков это особая дата, когда особенно тепло звучат поздравления с Днем РВСН и слова благодарности защитникам неба.

История создания и роль РВСН в обороне страны

Официально Ракетные войска стратегического назначения были выделены в самостоятельный вид вооруженных сил в конце 1959 года: так начался новый этап в военной истории страны. Это стало логичным итогом длительных разработок ракетной техники и ядерных средств сдерживания, которые велись еще с послевоенных лет. Уже через несколько лет стало понятно: именно РВСН — ключевой элемент стратегической стабильности и гарант того, что противник не решится на прямую агрессию.

Сегодня, отмечая дату 17 декабря как День РВСН, подчеркивают, что эти силы отвечают за ядерное сдерживание и безопасность государства в целом. День Ракетных войск стратегического назначения напоминает, насколько важна слаженная работа расчетов, операторов, инженеров и командиров. Для военных и гражданских этот праздник стал символом надежного щита, под защитой которого спокойнее смотреть в будущее.

Кого берут в РВСН и как туда попасть

Ракетные войска стратегического назначения по праву считают элитным и достаточно закрытым родом войск: здесь традиционно предъявляют требования выше средних по армии. Попасть в эту «лигу» и каждый год с гордостью отмечать день ракетных войск стратегического назначения мечтают многие призывники и кандидаты на контрактную службу. Для претендентов важны хорошее здоровье, устойчивая психика и ответственное отношение к делу. Служба возможна как по призыву, так и по контракту: учитывают категорию годности, отсутствие серьезных заболеваний и надежность по медико-психологическим показателям.

Призывники на сборном пункте военного комиссариата Москвы для отправки в Ракетные войска стратегического назначения Фото: Александр Мельников/РИА Новости

Отбор в Ракетные войска стратегического назначения особенно строгий с точки зрения образования: здесь высоко ценятся выпускники техникумов и вузов с инженерными, техническими, IT- и физико-математическими специальностями. Современные ракетные войска работают со сложнейшей аппаратурой, поэтому без внимательности, дисциплины и аккуратного выполнения инструкций путь туда закрыт. Именно поэтому история РВСН России неразрывно связана с высоким уровнем подготовки личного состава и жестким контролем за отбором.

Служба, карьерный рост и льготы

Служба в РВСН дает ощутимые бонусы по сравнению со многими другими направлениями. За счет особенностей рода войск действует ускоренная выслуга лет: это позволяет раньше выйти на пенсию и быстрее получить статус военного пенсионера. У тех, кто выбрал контракт и строит карьеру в Ракетных войсках стратегического назначения, выше шансы на решение жилищного вопроса: в зависимости от выслуги можно рассчитывать на жилищную субсидию или предоставление квартиры по линии Минобороны.

Ветераны РВСН, уже ушедшие в запас, пользуются стандартным пакетом льгот военных пенсионеров: надбавки к пенсии, расширенное медобслуживание, налоговые послабления, помощь в трудоустройстве. На «гражданке» бывшие ракетчики ценятся как надежные, дисциплинированные и пунктуальные сотрудники, умеющие работать с техникой и документацией. Поэтому история РВСН России — это не только техника и комплексы, но и судьбы людей, которые после службы успешно находят себя в гражданских профессиях.

Современное состояние и новейшие ракетные комплексы

Современные ракетные войска России находятся на пике технического оснащения. По данным командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева, доля современных образцов ракетного вооружения достигла 88%, а в мобильной группировке этот показатель составляет 100%. В 2024 году завершилась разработка широкой линейки ракетных комплексов, не менее эффективных, чем «Авангард» и «Орешник». В первоочередных планах 2025 года — плавный переход на ракетный комплекс «Ярс» дивизий, где боевое дежурство несет «Тополь-М». Современные ракетные войска оснащены высокоточными системами наведения, мобильными пусковыми установками и средствами противоракетной защиты, что придает группировке РВСН новые возможности по выполнению задач ядерного сдерживания

Работа расчета Ракетных войск стратегического назначения РФ на атомной подводной лодке Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Современные ракетные войска — это сочетание мобильных и шахтных комплексов, новейших систем управления и средств маскировки. В последние годы активно ведется перевооружение: на смену старым образцам приходят новые ракетные комплексы с улучшенной дальностью, точностью и защищенностью.

Новейшие ракеты отличаются сложной траекторией полета, возможностью обходить системы ПРО и высоким уровнем автоматизации. Современные Ракетные войска стратегического назначения активно внедряют цифровые технологии, защищенные системы связи и новые алгоритмы боевого управления. Поэтому, говоря о 17 декабря и Дне РВСН, все чаще подчеркивают не только традиции дня ракетных войск, но и шаг в будущее, который делают инженеры и военные.

Как отмечают профессиональный праздник ракетчиков

День ракетных войск стратегического назначения отмечают одновременно торжественно и по-семейному. В частях проходят построения, командование вручает награды отличившимся, звучат официальные поздравления с Днем РВСН и слова благодарности ветеранам. В городах дислокации проводят концерты, возложение цветов к памятникам и стелам, посвященным ракетчикам.

Внутренние традиции и приметы

Есть и внутренняя сторона, о которой официальные документы почти не говорят: негласные суеверия и приметы. Среди них — правило не хвалить смену до завершения боевого дежурства и не обсуждать вслух возможные ЧП, чтобы «не накликать беду». Еще одна распространенная установка: в первые часы заступления не фотографироваться на фоне аппаратуры и пусковых установок. Зато после успешного завершения учений или сдачи дежурства традиционными стали небольшие застолья или чаепития личного состава: так закрепляются командный дух и свои маленькие традиции дня ракетных войск.

Курсанты Серпуховского филиала академии Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Идеи для поздравлений действующих военных и ветеранов

Поздравления с Днем РВСН лучше делать короткими, но емкими, с акцентом на благодарность и уважение.

«Спасибо за надежный щит и мирное небо над нашими головами».

«Пусть дежурства проходят спокойно, а в жизни будет больше радостных событий».

«Желаем крепкого здоровья, семейного тепла и надежного тыла».

«Пусть техника не подводит, а служба приносит чувство гордости и уверенности».

«Пусть история РВСН России пополняется только мирными страницами, а вам сопутствуют удача и уважение».

«Пусть современные ракетные войска остаются гарантом безопасности, а ваша служба будет оценена по достоинству».

«Желаем сил, выдержки и только учебных тревог».

«Пусть традиции Дня ракетных войск передаются дальше и укрепляют связь поколений».

«Благодарим за верность присяге и ответственное отношение к каждому дежурству».

«Пусть каждый год 17 декабря и День РВСН вы встречаете в теплом кругу родных и близких людей».

В качестве подарков служившим или служащим в РВСН подойдут памятные сувениры с символикой войск, книги о военной истории, качественные часы, термосы для полевых условий, кожаные портмоне с гравировкой или подарочные наборы для отдыха.

