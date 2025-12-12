Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 14:15

«Возмутительно»: депутат призвал положить конец привилегиям Macan в армии

Депутат Иванов назвал возмутительными особые условия службы в армии рэпера Macan

Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) Фото: Валерия Калугина/ТАСС
Ситуация с особыми условиями службы рэпера Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) в армии является возмутительной, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, в Вооруженных силах РФ должен быть единый порядок, основанный на законе и моральных принципах.

Сложившаяся ситуация с Macan глубоко возмутительна и является прямым попранием основ справедливости и уставного порядка. То, что мы наблюдаем, это не служба, а ее профанация. Выделение отдельного сопровождающего, запрет на общение с сослуживцами, пренебрежение элементарными правилами ношения формы — все это создает недопустимые привилегии для одного человека. Подобные действия раскалывают единство, подрывают доверие к институту службы и сеют в обществе убеждение, что для некоторых закон не писан. Я настаиваю на том, чтобы компетентные органы взяли данный вопрос на самый строгий контроль, — высказался Иванов.

Он подчеркнул, что такие действия абсолютно неприемлемы и требуют немедленного прекращения. По мнению депутата, Macan должен выполнять обязанности наравне с другими, строго следуя законам и воинским уставам. Он также отметил, что все привилегии и послабления, предоставленные рэперу, должны быть незамедлительно отменены.

Необходимо не просто восстановить справедливость, но и привлечь к строгой ответственности тех, кто эту порочную практику инициировал и поощрял. Решения подобного рода наносят ущерб авторитету Вооруженных сил РФ и оскорбляют чувства всех тех, кто честно исполнял и исполняет свой долг. Необходимо провести тщательное служебное расследование, выявить всех причастных к созданию этих незаконных преференций и принять исчерпывающие меры для недопущения подобного в будущем. Армия — это не место для избранных, это школа жизни и долга для каждого гражданина, — резюмировал Иванов.

Ранее сообщалось, что у Macan в рамках срочной службы в Подмосковье установлен особый распорядок дня. По предварительной информации, у рэпера есть личный охранник, неограниченный доступ к телефону и офицерская форма.

