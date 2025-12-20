Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 11:46

Присяга рэпера Macan попала на видео

Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) Фото: Валерия Калугина/ТАСС
Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) официально принял военную присягу и стал оператором беспилотных летательных аппаратов, видео опубликовал Telegram-канал Mash. Торжественная церемония состоялась сегодня в 9 утра в Подмосковье, в Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского.

По данным канала, после принесения присяги новобранец получил назначение на должность разведчика во 2-й взвод спецназа группы Центра специального назначения «Витязь», в отделение беспилотных авиационных систем.

Как сообщается, в обязанности рэпера будет входить ведение воздушной разведки с помощью БПЛА в составе высокомобильной группы. Характер предстоящих задач описывается как специфический и секретный.

Между тем Telegram-канал SHOT ранее сообщал, что музыканта направили служить водителем в элитное подразделение. Как уточнялось, после принятия присяги он был зачислен в 1-ю группу спецназа 604-го Центра специального назначения «Витязь», где занимает должность водителя в отделе материально-технического обеспечения.

