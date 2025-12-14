«Жирный плевок в лицо»: Медведев возмутился службой Macan в армии

Служба российского рэпера Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) в армии похожа на «жирный плевок в лицо обычным людям», заявил журналист Андрей Медведев в своем Telegram-канале. По его словам, необходимо «прекратить позорить боевое подразделение» и отправить музыканта на дембель.

Тут у человека офицерская форма, личная нянька, воля вольная, и это называется «звезда пошла в армию». <…> Возникает вопрос, какого, извините, черта, он служит на каких-то особых основаниях. <…> Уже отправьте его на дембель, — подчеркнул Медведев.

По его мнению, история с уходом рэпера в армию должна была пройти по южнокорейскому сценарию, когда звезды идут служить, тем самым повышая престиж войск среди молодежи. Но в итоге служба Macan стала больше похожа на «цирк», резюмировал журналист.

Ранее председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что ситуация с особыми условиями службы Macan в армии является возмутительной. По его словам, в Вооруженных силах РФ должен быть единый порядок, основанный на законе и моральных принципах.