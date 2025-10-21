Общественники раскрыли, кого из россиян нужно освободить от призыва

Добровольцев, участвовавших в специальной военной операции, следует освободить от призыва на срочную службу, заявил NEWS.ru руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. По его словам, общественная организация направила официальные обращения в ключевые органы государственной власти с инициативой рассмотреть данный вопрос.

Движение «Ветераны России» направило обращения в Госдуму, правительство и администрацию президента с предложением вернуться к рассмотрению вопроса об освобождении от призыва на службу граждан, пребывавших в добровольческих формированиях на СВО. Они прошли серьезную школу мужества и профессионализма. Их боевой опыт зачастую превосходит армейскую подготовку, поэтому требовать от них повторного прохождения службы не только нелогично, но и несправедливо, — пояснил Резяпов.

Он отметил, что приказ министра обороны РФ закрепил добровольчество на государственном уровне, однако вернувшиеся с СВО бойцы зачастую продолжают получать повестки для прохождения срочной службы. По его словам, каждый, кто добровольно встал на защиту страны по зову сердца, уже выполнил свой воинский долг.

Несмотря на признание добровольчества на государственном уровне, в адрес «Ветеранов России» продолжают поступать обращения от бойцов, которые, вернувшись домой, получают повестки из военкоматов. Каждый доброволец, вставший на защиту страны по зову сердца, уже выполнил свой воинский долг. Государство обязано признать этот факт и защитить их от повторного призыва, — подытожил Резяпов.

Ранее стало известно, что в России ограничат срок явки граждан в военкомат по электронной повестке 30 днями с момента ее публикации в соответствующем реестре. Госдума одобрила поправки в законопроект о круглогодичном призыве, которые внес комитет по обороне.