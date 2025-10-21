Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 06:40

Общественники раскрыли, кого из россиян нужно освободить от призыва

Глава «ВР» Резяпов: добровольцев СВО нужно освободить от призыва в армию

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Добровольцев, участвовавших в специальной военной операции, следует освободить от призыва на срочную службу, заявил NEWS.ru руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. По его словам, общественная организация направила официальные обращения в ключевые органы государственной власти с инициативой рассмотреть данный вопрос.

Движение «Ветераны России» направило обращения в Госдуму, правительство и администрацию президента с предложением вернуться к рассмотрению вопроса об освобождении от призыва на службу граждан, пребывавших в добровольческих формированиях на СВО. Они прошли серьезную школу мужества и профессионализма. Их боевой опыт зачастую превосходит армейскую подготовку, поэтому требовать от них повторного прохождения службы не только нелогично, но и несправедливо, — пояснил Резяпов.

Он отметил, что приказ министра обороны РФ закрепил добровольчество на государственном уровне, однако вернувшиеся с СВО бойцы зачастую продолжают получать повестки для прохождения срочной службы. По его словам, каждый, кто добровольно встал на защиту страны по зову сердца, уже выполнил свой воинский долг.

Несмотря на признание добровольчества на государственном уровне, в адрес «Ветеранов России» продолжают поступать обращения от бойцов, которые, вернувшись домой, получают повестки из военкоматов. Каждый доброволец, вставший на защиту страны по зову сердца, уже выполнил свой воинский долг. Государство обязано признать этот факт и защитить их от повторного призыва, — подытожил Резяпов.

Ранее стало известно, что в России ограничат срок явки граждан в военкомат по электронной повестке 30 днями с момента ее публикации в соответствующем реестре. Госдума одобрила поправки в законопроект о круглогодичном призыве, которые внес комитет по обороне.

СВО
добровольцы
срочники
инициативы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 21 октября: инфографика
В США рассказали, кто может сорвать мирное соглашение по Газе
Китай увеличил импорт одного товара из России в 73 раза
Шоумен заявил, что превратит имя одного иноагента в свою фамилию
«Уже проиграли»: в Финляндии сделали громкое заявление по Украине
Ветеран «Спартака» рассказал, каким человеком был Яшин
Мощный удар по наемникам и атака на Батайск: новости СВО к утру 21 октября
«Можем спасать не меньше 30% браков»: как медиация повлияет на разводы в РФ
Стало известно о страданиях генерала армии Попова в СИЗО
ПВО отразила массированный налет беспилотников на пять регионов России
Пилот раскрыл, сможет ли Европа запретить пролет борта Путина
Стало известно о боях за освобождение одного из микрорайонов Херсона
Правительство Японии ушло в отставку перед выборами нового премьера
Лыжная сборная Норвегии пригрозила бойкотом турниров при допуске россиян
«Показывают свое лицо»: ВСУ утроили число обстрелов Брянской области
Психиатр раскрыл разницу между депрессией и осенней хандрой
Очередная попытка остановить шатдаун в США снова провалилась
Цены на зимние шины взлетели на 13%: что случилось, когда ждать снижения
Россиянам раскрыли особенности ландшафтного дизайна на небольших участках
Полеты в шести городах России вернулись в обычный режим
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.